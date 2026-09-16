배우 엄태웅 가족이 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 가짜 광고에 불쾌한 심경을 표출했다.윤혜진은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 딸 지온 양의 키 성장 비결을 소개하는 것처럼 꾸며진 게시물들을 일괄 캡처해 공유했다.게시물들에는 '올해 13세인 지온 양의 키가 178cm까지 자란 비결'이라며 특정 제품을 소개하는 내용이 담겼다. 특히 지온 양이 매일 해당 제품을 먹었으며 어릴 때부터 김치볶음밥에도 넣어 먹었다는 식의 설명도 덧붙여져 있었다.이에 윤혜진은 "애가 다이어트한다고 할 때 한 번씩 밥 대신 두부 넣어준 것"이라며 "남의 영상을 말없이 퍼다가 구매 링크 걸어서 판매하면 안 되죠"라고 일침을 가했다.이어 윤혜진은 "지온이 두부 먹고 큰 거 아니다. 유전이다"라고 밝히며 "이런 식으로 여기저기 바이럴 되고 있다"고 누리꾼들의 주의를 당부했다. 아울러 "사진도 AI 돌린 것"이라며 "전혀 사실이 아니다. 비법 없다"고 강조했다.앞서 지온 양은 최근 만 13세의 나이에 키가 178cm까지 자란 근황이 알려져 화제를 모은 바 있다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 딸은 지난 3월 선화예술중학교에 입학했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr