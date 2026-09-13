사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 깔끔한 단발 헤어와 올블랙 스타일링이 돋보이는 근황을 공개하며 시선을 사로잡았다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 고소영은 실내 테이블에 앉아 벽에 몸을 기대고 카메라를 바라보고 있다. 턱선을 따라 매끄럽게 떨어지는 블랙 단발은 한쪽을 귀 뒤로 넘겨 얼굴선을 또렷하게 드러냈고, 짙은 아이 메이크업과 차분한 립 컬러가 어우러지면서 선명한 이목구비가 더욱 돋보인다.고소영은 턱 아래에 가볍게 주먹을 받친 채 은은하게 미소 짓는가 하면, 한 손을 머리 가까이에 올리고 시선을 아래로 향하며 자연스럽게 포즈를 바꿨다.다른 사진에서 고소영은 테이블에 팔꿈치를 올린 채 손을 목 가까이에 두고 활짝 웃고 있어 같은 공간에서도 표정과 시선에 따라 달라지는 모습을 보여준다.고소영은 넓고 각이 잡힌 라펠이 눈에 띄는 블랙 레더 아우터를 걸쳤으며 소매에는 메탈 버클 장식이 더해져 묵직한 존재감을 살렸다. 여기에 체인 형태의 실버 브레이슬릿과 길게 떨어지는 이어링을 매치해 올블랙 착장 사이로 포인트를 줬다.이를 본 팬들은 "역시 소영언니 사랑해요", "역시 고소영", "너무 예뻐", "요즘 화장도 이쁘게 하시구 넘 보기 좋아요", "넘 넘 매력있어요", "단발이 진짜 넘 잘어울려요" 등의 댓글을 남기며 반응을 보였다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영, 장동건 부부는 서울 강남구 청담동의 펜트하우스에 거주 중인 것으로 전해졌으며 해당 주택의 가치는 약 164억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr