사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

배우 김지영이 양갈래 헤어스타일을 한 싱그러운 일상을 공개했다.김지영은 최근 자신의 인스타그램에 "엄 ,, 더이상은 어울리지 않는 민소매지만요. 지룽이들의 가을 가루이자와를 위해 추천스팟을 가져왔어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지영은 양갈래로 길게 땋은 헤어스타일에 카키색 민소매 상의를 입고 거울을 바라보며 셀카를 남기고 있다. 입술을 살짝 내민 표정과 양쪽으로 자연스럽게 내려온 머리가 발랄한 모습을 보여주며, 긴 펜던트 목걸이와 강렬한 레드 컬러의 반다나 패턴 크로스백이 스타일링에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 김지영은 초록빛 나무가 빼곡하게 둘러싼 길 위에 서서 한 손으로 햇빛을 가린 채 활짝 웃고 있다. 카키색 민소매 상의에 짙은 색상의 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 몸을 살짝 기울였으며, 양갈래 머리와 레드 컬러 가방이 녹음 짙은 풍경 속에서 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 김지영은 같은 스타일링으로 거리를 걷는 모습이 가까이 담겼다. 양쪽 어깨로 내려온 땋은 머리와 자연스럽게 미소 짓는 표정이 돋보이며, 허리 아래로 풍성하게 퍼지는 카키색 상의에 긴 목걸이와 크로스백을 더해 개성 있는 여행 패션을 완성했다.마지막 사진에서 김지영은 차량 뒷좌석에 앉아 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 얼굴 양옆으로 가지런히 내려온 양갈래 머리와 또렷한 눈매가 가까이 담겼으며, 손목의 투명한 비즈 팔찌와 무릎 옆에 놓인 레드 컬러 가방까지 앞선 사진의 스타일링이 자연스럽게 이어졌다.이를 본 팬들은 "사랑스럽다", "언니 진짜 너모너모 이뽀요", "너무 예뻐", "싱그러워", "애엄마 맞나요", "양갈래 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김지영 부부의 신혼 일상이 공개됐다. 방송에서 김지영은 "남편과 샤워를 같이 한다"며 "매번 같이 한다"고 밝혔다. 이에 이상민은 "같이 샤워하는 걸 의아해하는 분들이 많던데 나는 아내와 반신욕도 같이 한다"고 말해 눈길을 끌었다.한편 1995년생인 김지영은 지난 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무하다 2024년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연했으며 결혼 후 아이를 출산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr