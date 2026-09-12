사진=김동현 유튜브

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김동현이 세 아이를 키우는 현실을 솔직히 털어놓으며 정관수술을 권유하는 농담으로 웃음을 안겼다.12일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '정관 수술 크루 모집. 수술비 전액 지원'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김동현은 게스트들과 육아와 가족계획에 대한 이야기를 나눴다. 그는 세 자녀를 키우는 아빠로서 육아의 고충을 언급하면서도 가족을 향한 애정을 드러냈다.김동현은 "우리도 첫째, 둘째가 되게 쉬웠는데 셋째가 조금 힘들다"고 솔직하게 말했다. 그러면서도 "셋째가 첫째로 나왔으면 안 낳았겠다는 생각을 한다"는 말에는 웃음이 터졌다. 육아의 현실적인 어려움을 전하면서도 자녀를 향한 마음까지 고스란히 느껴지는 대목이었다.그는 세 아이를 둔 현재의 삶에 대해 아내의 뜻도 전했다. 김동현은 "와이프가 아이 낳고 북적하는 삶을 원했던 것 같다"고 밝혔다. 이어 "요즘 세상에 주변을 다 합쳐도 네 명은 없다"고 덧붙이며 다자녀 가정이 드문 현실을 짚었다.힘든 순간도 적지 않지만 가족이 북적이는 일상 속에서 느끼는 행복을 드러냈다. 김동현은 "일주일 동안 촬영 하느라 집을 비웠다. 둘째 딸이 '아빠 언제와? 아빠 뭐 했어?' 하는데, 딸이 최고"라며 딸 바보 면모를 드러냈다.아이들과 보내는 시간을 이야기하며 육아 에너지의 차이를 실감하게 했고, 출연진은 그의 이야기에 공감과 웃음을 보탰다.정관수술 이야기가 본격적으로 나왔다. 김동현은 "곧 넉살이랑 문세윤 데리고 정관수술하러 가야지"라며 "협찬은 내가 할 테니까 상담만 받아보라"고 말했다.이어 수술 과정에서 마취 주사를 맞는 느낌과 시술 중 나는 냄새에 관한 이야기를 실감나게 설명해 현장을 웃음바다로 만들었다. 김동현 아내는 "수술하러 들어가서 금방 나왔다"고 덧붙였다.한편 김동현은 2018년 6세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 1남 2녀를 두고 있다. 오는 10월 넷째 아들 출산을 앞두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr