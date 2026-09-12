사진=이선정 유튜브

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배우 이선정이 외모 변화를 유쾌하게 받아들이며 40대의 당당한 패션 도전을 이어갔다.11일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '홍대에 가면 뭐 입지? 이선정의 MZ 패션 탐방기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이선정은 오랜만에 홍대를 찾아 과거 전성기 시절을 떠올렸다. 그는 "홍대를 거의 20대 이후로 처음 왔다"며 "옛날에 여기서 촬영을 정말 많이 했다. '남자 셋 여자 셋'도 찍고 다른 드라마도 거의 홍대에서 촬영한 것 같다"고 회상했다.한때 홍대 거리를 오갈 때의 분위기도 솔직하게 전했다. 이선정은 "잘나갈 때는 지나가면 사람들이 다 모였다"면서 "지금은 내가 누군지 모르잖아"라고 너스레를 떨었다. 제작진은 "길에 사람이 없어서 그런 것"이라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 더했다.이선정은 '40대지만 입을 수 있다'를 주제로 MZ 세대 패션에 도전했다. 민소매와 청바지 조합부터 시스루 치마, 핫팬츠까지 과감한 스타일을 거침없이 소화했다.늘씬한 팔과 허리 라인, 각선미가 드러나는 옷차림에 그는 "20대 때는 가리고 다녔다. 하도 사진 촬영을 벗고 찍고 그래서, 평상시에는 그냥 면티에 청바지 입고 다녔다. 그러고 클럽 다녀도 먹혔다"고 회상했다.스포티한 옷을 입은 이선정은 "연하 남친 만날 때는 화려하게 입으면 오히려 나이들어 보인다. '저 아줌마 이상한 거 아니야?' 할까 봐 운동화만 신는다"고 현실적인 고민을 밝혀 폭소를 안겼다.홍대 떡볶이집을 찾은 뒤에는 달라진 식사량도 고백했다. 그는 "예전에는 떡볶이 1인분을 다 먹고 쌀국수도 두 그릇씩 먹었다. 지금은 못 먹겠다"고 털어놨다.무엇보다 이선정은 몸매 변화를 언급한 댓글에 거침없이 답했다. 그는 "댓글에 '가슴 다 어디 갔지?' 이런 분들도 있더라"며 "어디 가긴 어디 가나. 나이와 함께 사라졌다. '바람과 함께 사라지다'처럼 나이와 함께 사라졌다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 이선정은 1990년대 가수 김부용의 '풍요 속의 빈곤' 무대에서 '맘보걸'로 이름을 알렸다. 이후 시트콤 '남자 셋 여자 셋'을 비롯해 드라마 '내 마음을 뺏어봐', '키스할까요', '결혼이야기' 등에 출연했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr