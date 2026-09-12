이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘오늘부터 황제성’

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개그맨 정형돈이 일부 학부모들의 과도한 민원 사례를 언급하며 학교와 교육에 대한 소신을 밝혔다.지난 11일 ‘오늘부터 황제성’ 채널에는 ‘황제성 한 마디도 못 하게 만드는 정형돈의 명품 잡도리’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정형돈은 학부모 민원과 관련해 “출처는 밝힐 수 없다”고 전제한 뒤 자신이 접한 사례를 소개했다.정형돈은 과자 배분 상황을 예로 들며 “오징어땅콩이랑 짱구가 있는데 나눠주다 보면 짱구가 없을 수 있고 오징어땅콩만 남을 수 있다”며 “아이가 집에 와서 짱구를 먹고 싶었다고 하면 바로 민원 전화를 해서 ‘우리 아이 짱구 좋아하는데 왜 오징어땅콩 먹여서 목 막히게 하냐’고 소리친다”고 말했다.교사의 식생활 지도도 언급했다. 그는 저학년 학생에게 “김치 한번 먹어보라”고 권한 경우를 두고 “아동학대로 바로 민원을 넣었다더라”고 전했다. 그러면서 “이거 저는 각색을 한 거다. 진짜 유하게 얘기한 거다”라며 실제 사례가 더 심각하다는 취지로 말했다.정형돈은 “예전이 좋았다, 지금이 나쁘다는 이분법적인 얘기는 아니고 사회적으로 문제가 될 정도면 생각해 볼 필요가 있다는 거다”라며 모든 학부모를 싸잡아 비판하는 것은 아니라고 선을 그었다.그러면서 “그런 정도로 걱정이 되면 학교 보내지 말고 홈스쿨링 하세요”라고 말했다. 이어 “학교는 교육만 하는 곳이 아니고 아이가 사람답게 커가기 위한 곳이다”라며 “교육만 하실 거면 학교 보내지 마시고 그냥 품 안에 두세요”라고 자신의 생각을 밝혔다.정형돈의 발언을 두고 네티즌들은 “교사의 정당한 생활지도까지 민원으로 이어지는 건 문제”, “아이를 학교에 보내는 이유를 생각해 볼 필요가 있다”, “모든 학부모를 극성으로 몰아가는 건 조심해야 한다” 등 다양한 반응이 나왔다. 특히 과도한 민원으로 교사들이 어려움을 겪는 현실에 공감하면서도, 구체적인 사례와 맥락을 따져봐야 한다는 의견도 함께 제기될 수 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr