MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 양예솔 역으로 열연한 배우 김가희가 카메라를 바라보고 있다. / 사진=이승현 기자

배우 김가희가 양예솔 역으로 열연하고 있다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 양예솔 역으로 열연한 배우 김가희가 카메라를 바라보고 있다. / 사진=이승현 기자

영화 '박화영'의 한 장면. / 사진제공=리틀빅픽처스

배우 김가희의 이름 앞에는 '박화영'이 따라붙는다. 2018년 영화 '박화영'에서 가출 청소년 무리의 주변을 맴도는 인물을 연기하며 강렬한 인상을 남겼기 때문이다. 그런 김가희가 '유부녀 킬러'에서는 달랐다. 상큼한 옷차림에 통통 튀는 말투, 팀원들의 감정에 누구보다 깊이 공감하는 '파워 F' 회사원으로 변신해 볼 수 없었던 얼굴을 꺼냈다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 '유부녀 킬러' 속 양예솔 대리로 얼굴을 비췄던 배우 김가희를 만났다. 그가 출연한 '유부녀 킬러'(연출 윤종호·김지훈)는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담고 있다.촬영은 지난달 마무리됐지만, 김가희는 '유부녀 킬러'를 아직 보내지 못하고 있었다. 그는 "캐릭터를 벗고 본연의 저로 돌아가는 일이 배우로서 항상 적응이 안 된다"면서 "마음이 뒤숭숭하지만, 다들 안 다치고 건강하게 찍어서 좋다. 시청자 반응도 좋아서 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.두 번의 치열한 오디션 후 김가희는 알바를 하던 중 합격 연락을 받았다. 현장으로 가는 길은 비 때문에 질척였지만 연기를 할 생각에 김가희의 발걸음은 산뜻했다.김가희가 배정받은 역할은 두루미 전자 영업 3팀에서 행정 사무를 담당하는 대리 양예솔이다. 평범한 회사원처럼 보이지만, 사실은 킬러팀 지원 업무를 맡고 있다. 팀의 비밀 임무를 뒤에서 돕고, 필요한 각종 서류를 만든다. 성격은 친절하고 옷은 상큼하게 입지만, 살벌한 이면이 있는 인물이다. 김가희는 오디션 합격 포인트에 대해 "대사를 연습하기 전 항상 '친절 살벌 예솔이'를 적어놨고, 주어진 대사와 다른 결의 발랄함을 준비해갔다"고 꼽았다.김가희는 캐릭터 연구를 위해 영화 '스파이'을 비롯해 원작까지 다양한 작품들을 찾아봤지만, 결국 해답을 찾은 곳은 자신의 내면이었다. 그는 "대본이 각색돼 있어서 원작을 많이 보면 편협해질 것 같았다"면서 "나에게서 출발했다. 그래서 예솔이가 3팀 직원들과 대화하는 모습들을 보면 제 일상 속 통통 튀는 모습들이 많이 녹아 있다"고 설명했다.극 중 현장직이 아닌 사무직이었던 탓에 의외의 고충도 있었다. 김가희는 "팀원들이 외근을 나갈 때 저 혼자 사무실을 지킨다. 엉덩이 싸움을 잘 못해서 사무직은 안 맞는다"면서 웃음을 안겼다.양예솔 역을 통해 배우로서 여러 색깔을 가지려 욕심을 냈었다는 김가희. 그는 '유부녀 킬러'를 통해 자신의 새로운 점도 발견하게 됐다. 김가희는 "제가 K 장녀다. 스스로가 딱딱하고 터프한 줄만 알았는데, 선배들이 귀여워해 주셔서 자꾸만 애교를 부리는 저를 만나게 됐다"고 말했다.김가희는 선배들과 함께 연기하며 '호흡을 맞추는 연기'도 배웠다. 그는 "특히 성동일 선배님이 호흡을 주고받는 법을 많이 알려주셔서 티키타카를 나누는 장면이 잘 나왔다. 덕분에 예솔이를 잃지 않으면서 어떻게 하면 서로의 합이 잘 맞을 수 있는지 많이 배운 것 같다"고 감사 인사를 전했다. 그러면서 "조연으로서 다른 배우들과 호흡을 맞추고 작품의 앙상블을 만들어가는 방법을 알게 됐다”며 "조연이 극에 숨통을 틔워주는 감초 역할을 한다는 매력을 많이 느꼈다. 저도 그런 역할을 톡톡히 해내는 배우가 되고 싶다는 목표가 생겼다"고 말했다.김가희는 '유부녀 킬러'를 통해 자신도 '살가운 배우'라는 것을 보여주고 싶었다. 가출 청소년 이야기를 다룬 영화 '박화영' 속 모습이 워낙 강렬했기 때문이다. 그는 "화영이가 워낙 무서운 캐릭터였기 때문에 서글서글한 사람이라는 걸 보여드리고 싶었다"며 "'유부녀 킬러'를 통해 시청자들을 생글생글 웃게 해줄 수 있는 배우라는 걸 보여드려 좋았다"고 말했다.한때는 '박화영'의 이미지에서 벗어나고 싶기도 했다. 하지만 지금은 자신을 대중에게 각인시켜준 작품으로 받아들이게 됐다고. 그는 "오히려 화영이 같은 역할을 다시 해보고 싶다는 생각도 든다"고 했다.김가희는 이제 특정 이미지에서 벗어나는 것보다 다양한 역할을 소화하는 데 무게를 두고 있다. 현재 새로운 작품을 위해 꾸준히 오디션을 보고 있다는 그는 "비슷한 역할이든 상반된 역할이든 늘 한결같이 연기할 것"이라며 "건강하고 행복한 대한민국의 배우로 꾸준히 찾아뵙겠다"고 말했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr