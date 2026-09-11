장서희가 전혜원을 자신의 편으로 끌어들이기 위한 움직임을 시작한다. / 사진 제공: KBS 2TV 일일드라마

장서희가 전혜원을 자신의 편으로 끌어들이기 위한 움직임을 시작한다. / 사진 제공: KBS 2TV 일일드라마

장서희가 전혜원을 자신의 편으로 끌어들이기 위한 움직임을 시작한다. 앞서 장서희는 2002년 방송을 시작한 MBC '인어아가씨'에서 은아리영 역을 맡아 최고 시청률 47.9%를 기록했다.11일 방송되는 KBS2 일일드라마 '욕망의 덫' 25회에서는 주미란(장서희 분)이 고은설(전혜원 분)을 상대로 본격적인 심리전에 나선다.앞서 주미란은 세상을 떠난 고은설의 양모 박희정(서유정 분)을 이용해 고은설의 마음을 흔들었다. 강해라(주새벽 분)는 청마그룹 디자인 경합을 앞두고 고은설을 견제하다 결국 그를 창고에 가뒀다.주미란은 디자인 경합 당일 창고에 갇힌 고은설을 구했다. 고은설이 자신에게 의지하도록 만들기 위해 의도적으로 접근한 것. 갑작스럽게 창고에 갇히면서 제대로 준비하지 못한 고은설은 그대로 디자인 경합 발표에 나서게 됐다.25회에서는 디자인 경합 이후 상황이 그려진다. 공개된 사진에는 고은설과 김정선(윤해영 분), 주미란, 강영훈(유태웅 분) 등 청마그룹 사람들이 대회의실에 모인 모습이 담겼다.김정선은 자신도 모르게 고은설에게 관심을 보이는 반면 주미란과 강영훈은 고은설을 탐탁지 않게 바라본다. 강해라의 방해로 준비에 차질을 빚었던 고은설이 디자인 경합에서 어떤 평가를 받을지도 공개된다.주미란의 계획도 한 단계 더 진행된다. 고은설이 직접 주미란의 사무실을 찾아가면서 두 사람의 관계에도 변화가 생긴다. 앞서 고은설을 위기에서 구해준 주미란이 이를 이용해 고은설의 마음을 파고들기 시작한다.고은설과 차석진(설정환 분)의 관계도 달라진다. 두 사람이 회사 밖에서 단둘이 만나는 모습이 포착됐다.차석진은 어머니의 치료와 미국 유학 등의 이유로 강해라 곁에 머물고 있지만 첫사랑이었던 고은설이 다시 나타나면서 흔들리고 있다. 이를 눈치챈 강해라 역시 두 사람의 관계를 막기 위해 행동에 나선다.'욕망의 덫' 25회는 11일 오후 7시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr