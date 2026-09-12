장영남이 '파이널 테이블'에 캐스팅 됐다./사진=앤드마크

배우 장영남이 ‘파이널 테이블’에 출연한다.오는 10월 24일 오후 10시 40분 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들을 담은 드라마다.장영남은 극 중 국내 요식업계 1위 평연그룹의 회장 ‘문해선’ 역을 맡는다. 문해선은 남다른 존재감과 카리스마로 주변을 압도하는 인물로, 배다른 여동생 백현주(차지연 분)와 평연그룹을 둘러싸고 미묘한 대립 구도를 형성하며 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.매 작품 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여온 장영남은 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 문해선의 강렬한 카리스마와 복합적인 면모를 밀도 있게 그려낼 것으로 기대된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr