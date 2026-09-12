배우 장영남이 ‘파이널 테이블’에 출연한다.
오는 10월 24일 오후 10시 40분 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들을 담은 드라마다.
장영남은 극 중 국내 요식업계 1위 평연그룹의 회장 ‘문해선’ 역을 맡는다. 문해선은 남다른 존재감과 카리스마로 주변을 압도하는 인물로, 배다른 여동생 백현주(차지연 분)와 평연그룹을 둘러싸고 미묘한 대립 구도를 형성하며 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.
매 작품 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여온 장영남은 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 문해선의 강렬한 카리스마와 복합적인 면모를 밀도 있게 그려낼 것으로 기대된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 10월 24일 오후 10시 40분 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들을 담은 드라마다.
장영남은 극 중 국내 요식업계 1위 평연그룹의 회장 ‘문해선’ 역을 맡는다. 문해선은 남다른 존재감과 카리스마로 주변을 압도하는 인물로, 배다른 여동생 백현주(차지연 분)와 평연그룹을 둘러싸고 미묘한 대립 구도를 형성하며 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.
매 작품 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여온 장영남은 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 문해선의 강렬한 카리스마와 복합적인 면모를 밀도 있게 그려낼 것으로 기대된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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