정은경 작가를 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=쿠팡플레이

정은경 작가가 '지금 불륜'이 영화에서 드라마로 바뀌게 된 과정을 설명했다. / 사진제공=쿠팡플레이

정은경 작가가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 배우들을 향한 만족감을 나타냈다.지난 10일 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 정은경, 박수린 작가를 만났다.'지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 박경희(김혜수 분)·임재홍(김지훈 분) 부부와, 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부 안수정(조여정 분)·주보성(김재철 분)이 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.이날 정은경 작가는 캐스팅에 대해 "SNS에서 '내가 작가라면 이 캐스팅에 승천한다'는 글을 봤는데 실제로 승천하는 기분이었다"고 말했다.이어 그는 "기획 단계부터 김혜수 선배님이 해주시면 좋겠다고 생각했다"라며 "감독님이 원하는 배우가 있느냐고 물었을 때 '신인인데 감히 이런 이름을 말해도 되나' 싶으면서도 김혜수 선배님을 이야기했다. 대본을 재미있게 읽었다는 이야기를 듣고 방에서 소리를 질렀다"고 회상했다.김혜수의 연기를 칭찬하기도 했다. 정 작가는 "(김혜수가) 대사와 행동 사이의 행간을 잘 채워줬다. 우리가 쓴 것 이상으로 경희의 행동을 이해할 수 있게 해줬고 강하지만 무너지는 순간까지 정확하게 짚어줬다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr