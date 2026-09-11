유해진이 '암살자(들)'에서 경찰 철구 역을 맡았다. / 사진제공=하이브미디어코프

배우 유해진이 박해일과의 촬영 일화를 공개했다.11일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)에 출연한 배우 유해진을 만났다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건을 다룬다. 유해진은 사건 당일 현장에 있었던 경찰 철구 역을 맡았다. 기자 재환 역을 맡은 박해일과는 극 중에서 오랜 기간 친분을 이어온 관계로 나온다.유해진은 박해일과 인물들의 과거 서사에 대한 논의를 나눴는지 묻는 말에 "구체적으로 주고받지는 않았다"고 밝혔다. 그는 "박해일은 상당히 진지한 사람"이라며 특유의 신중한 태도를 언급했다. 그러면서 "'우리는 어떻게 알았을까?'라고 하면 '그냥 오래전부터 아는 걸로 해. 여기(대본)에 나와 있잖아'라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.유해진은 예전에는 박해일 특유의 진중한 모습에 답답함을 느끼기도 했지만, 이제는 그런 모습이 재밌다고 털어놨다. 그는 "가벼운 질문을 해도 생각을 오래 한다"며 "'뭐가 그렇게 심각할까'하는 생각이 들면서도 이제는 친근감이 든다. 같이 홍보할 때 재밌다"고 말해 애정을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr