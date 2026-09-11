김원훈이 '도라이버' 주우재의 자리를 노린다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

김원훈이 '도라이버' 주우재의 자리를 노린다고 밝혔다. / 사진 제공=넷플릭스 '도라이버'

김원훈이 '도라이버' 주우재의 자리를 노린다고 밝혔다.넷플릭스 예능 '도라이버 시즌6-생존의 법칙'에서는 최근 '청룡시리즈어워즈'에서 만난 김원훈과 주우재의 이야기가 공개된다.이날 김원훈은 청룡시리즈어워즈 인기투표를 언급하며 "저는 인기투표에서 꼴등했다. 내가 보기엔 주우재 씨가 상을 받을 거 같다"고 말했다. 이어 "'놀뭐'는 그렇게 좋아하는 프로그램이 아니다"라고 말한 김원훈은 자신이 실제로 좋아하는 예능으로 '도라이버'를 꼽았다.김원훈은 "저는 '도라이버'를 진짜 좋아해요"라며 출연 욕심을 드러냈다. 그러면서 "우재 형이 아프거나 교통사고 작은 거 나면 제가 그 자리를 채울 수 있어요"라고 말해 주우재를 견제했다.이에 주우재도 물러서지 않았다. 그는 "나는 휠체어 타고라도 올 거야"라며 자신의 자리를 지키겠다는 뜻을 밝혔다. 이어 "나는 몸이 아닌 머리로 플레이하기 때문에 휠체어 타고 출연할 수 있어"라고 덧붙였다.두 사람은 최근 열린 청룡시리즈어워즈에서도 나란히 수상했다. 김원훈은 최우수 남자예능인상을, 주우재는 우수 남자예능인상을 받았다. 한 단계 높은 상을 받은 김원훈이 이를 계기로 주우재의 '도라이버' 자리까지 노리는 상황이 만들어졌다.'도라이버'는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 출연하는 버라이어티 예능이다. 현재 시즌6 '생존의 법칙'이 공개되고 있다.이번 주 '도라이버 시즌6-생존의 법칙'에서 공개된다. 매주 토요일 오전 11시 넷플릭스를 통해 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr