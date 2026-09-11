노재원이 '직장인들'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

노재원이 '직장인들'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

배우 노재원이 영화 속 광기 어린 빌런에서 '눈이 조금 돌아버린' 대학생 서포터즈로 변신한다. 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)의 노재원은 11일 오후 5시 공개되는 쿠팡플레이 예능 '직장인들' 3화에서 상황극으로 색다른 광기를 보여준다.'타짜: 벨제붑의 노래'에서 광기 어린 빌런 연기를 소화한 노재원이 '직장인들'에서 맡은 인물은 DY기획이 새롭게 뽑은 대학생 서포터즈 1기다. 회사를 향한 남다른 애정을 바탕으로 굿즈 아이디어를 쉼 없이 쏟아내고 직원들에게 선물을 안기며 사무실 분위기를 바꿔놓는다. 이 과정에서 '타짜: 벨제붑의 노래' 홍보까지 자연스럽게 녹여내며 '신입 홍보 타짜'로 활약한다.앞서 공개된 3화 예고편에서는 노재원의 상황극 연기가 눈길을 끌었다. 정극에서 보여준 몰입도 높은 연기를 예능 속 상황극에서도 이어가며 본편에서 보여줄 활약에 관심이 모인다.노재원은 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 장태영(변요한 분)의 절친이자 그의 모든 것을 빼앗는 박태영(노재원 분)을 연기했다. 박태영은 뛰어난 두뇌와 노력에도 언제나 장태영에게 한발 뒤처졌던 인물로, 오랜 시간 쌓인 질투와 열등감을 폭발시키며 복수에 나선다.첫 시사회를 통해 작품이 공개된 이후 노재원의 연기를 향한 호평도 이어지고 있다. 변요한과 노재원이 팽팽하게 맞서는 연기와 두 배우의 호흡이 작품의 몰입도를 끌어올렸다는 평가다. 노재원은 스크린 데뷔작에서 주연을 맡아 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 이끌었다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다. 허영만 원작 만화 시리즈의 마지막 편을 영화화한 작품으로 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr