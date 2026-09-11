그룹 빅뱅 출신 승리 / 사진=텐아시아DB

그룹 빅뱅 출신 승리(본명 이승현)가 특수폭행 혐의로 피소된 가운데 직접 혐의를 부인하며 수사에 협조하겠다는 입장을 밝혔다.10일 일간스포츠에 따르면 승리는 "사실관계를 기반으로 수사에 협조해 명명백백 진실을 밝히겠다"고 말했다.앞서 서울 강남경찰서는 지난달 26일 승리를 특수폭행 혐의로 처벌해달라는 내용의 고소장을 접수했다. 승리가 서울 강남구의 한 식당에서 함께 식사하던 30대 남성 A씨를 폭행했다는 내용이다.사건은 지난달 8일 오전 강남의 한 식당에서 발생했다. 승리는 지인 2명과 식사 중, 술에 취한 A씨가 여러 차례 합석을 요구하면서 다툼이 벌어졌다고 주장했다.승리는 합석을 거절하는 과정에서 술병을 든 사실은 인정하면서도 이를 휘두르거나 A씨를 위협하지는 않았다고 반박했다. 이후 A씨와 실제로 합석해 술을 마시고 이야기를 나눴으며 연락처까지 교환했다고 설명했다.승리는 식당 내부 CCTV와 A씨와 주고받은 문자 메시지, 당시 상황을 목격한 식당 직원과 발렛 기사의 진술 등을 확보했다고 주장했다. 함께 있던 지인들도 피소됐다며 무고 혐의로 맞고소하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다. 경찰은 향후 관련자 조사 등을 거쳐 구체적인 사건 경위와 혐의 성립 여부를 확인할 예정이다.승리는 2006년 빅뱅으로 데뷔했으나 2019년 '버닝썬 게이트'에 연루되면서 팀을 탈퇴하고 연예계 은퇴를 선언했다. 이후 성매매 알선, 상습도박, 횡령, 특수폭행교사 등 9개 혐의로 유죄 판결을 받아 징역 1년 6개월을 복역한 뒤 2023년 2월 출소했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr