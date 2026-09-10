블랙핑크 로제 / 사진=로제, 애플 공식 SNS 채널

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 로제가 애플과 협업한 신곡 'new trick'(뉴 트릭)을 공개한다.소속사 더블랙레이블은 10일 로제의 새 음원 'new trick'이 오는 18일 오전 8시 각종 음원 플랫폼에서 발매된다고 밝혔다.신곡 뮤직비디오는 애플의 'Shot on iPhone'(샷 온 아이폰) 캠페인을 통해 제작됐다. 로제는 레이디 가가, 올리비아 로드리고, 위켄드에 이어 애플의 해당 캠페인에 참여하게 됐다.애플과 로제는 이날 공식 SNS에 약 15초 분량의 티저를 공개했다. 영상에는 사탕을 든 로제의 모습과 신곡 일부가 담겼다. 티저와 뮤직비디오 본편은 모두 아이폰 18 프로(iPhone 18 Pro)로 촬영한 것으로 전해졌다.데이브 마이어스(Dave Meyers) 감독이 뮤직비디오 연출을 맡았다. 그는 테일러 스위프트, 켄드릭 라마, 아리아나 그란데 등 세계적인 팝스타들과 작업했으며, 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)' 뮤직비디오를 연출하기도 했다.한편, 로제는 최근 중국의 한 차 음료 브랜드로부터 약 720만달러(약 100억원) 규모의 광고 모델 계약을 제안받았으나 이를 거절한 것으로 알려졌다. 유명 샴페인 브랜드와도 약 1년간 자신의 이름을 내건 특별판 출시를 논의했지만, 제품 디자인 등에 대한 의견 차이로 협업이 성사되지 않은 것으로 전해졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr