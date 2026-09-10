셰프 겸 유튜버 국가비가 개인적인 일들이 겹치면서 활동을 잠시 멈췄다고 밝혔다./사진=국가비 SNS

셰프 겸 유튜버 국가비가 개인적인 일들이 겹치면서 활동을 잠시 멈췄다고 밝혔다./사진=국가비 SNS

이하 국가비 SNS 글 전문

셰프 겸 유튜버 국가비가 개인적인 일들이 겹치면서 활동을 잠시 멈췄다고 밝혔다.국가비는 지난 9일 자신의 SNS를 통해 "6월부터 잠잠했다. 보시다시피 작년부터 점점 SNS에 뜸해졌다"며 오랜만에 근황을 전했다.이어 "사실 개인적인 일들이 여러 가지 겹치면서 잠시 정지가 절실히 필요했다"고 활동이 뜸했던 이유를 설명했다.. 국가비는 "어쩌면 언젠가 마음의 준비가 되면 이야기를 공유하게 되겠지만, 어쩌면 공유하지 않을 것 같기도 하다"고 밝혔다.국가비는 "재밌는 영상 몇 개 찍어뒀는데 이번 여름에 도저히 못 올렸다"며 "하지만 지금 준비가 거의 다 돼간다. 이번 주에 영상으로 만나자"고 활동 재개를 알렸다.국가비는 지난 5월 이후 자신의 유튜브 채널에 새로운 영상을 공개하지 않고 있다. SNS 활동 역시 지난 6월 이후 뜸해진 상태였다. 그는 지난 5월에도 개인적인 사정이 있었음을 간접적으로 언급했다. 당시 국가비는 유튜브를 통해 "이 기나긴 몇 개월 동안 개인적인 일들이 많았다. 이건 아직 마음의 준비가 안 돼서 나중에 차근차근 풀어나가겠다"고 이야기했다.이후 약 4개월 만에 유튜브 복귀를 예고하면서 다시 활동에 나설 전망이다. 다만 개인적인 일에 대해서는 향후에도 공개하지 않을 가능성을 열어뒀다.한편 국가비는 2016년 유튜브 채널 '영국남자'를 운영하는 조쉬 캐럿과 결혼했다. 두 사람은 2024년 8월 첫딸을 품에 안았다. 국가비는 현재 구독자 약 137만 명을 보유한 유튜브 채널을 운영하고 있다.하이 여러분. 저 6월 부터 잠잠 했죠.보시다시피 제가 작년부터 점점 sns에 뜸해졌지요. 사실 개인적인 일들이 여러가지 겹치면서 잠시 정지가 절실히 필요했어요.어쩌면, 언젠가 마음의 준비가 되면 이야기를 공유하게 되겠지만, 어쩌면 공유하지 않을것 같기도 해요.재밌는 영상 몇개 찍어두었는데 이번 여름에 도저히 못 올렸어요지만 지금 준비가 거의 다 돼가요. 이번주에 영상으로 만나요!이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr