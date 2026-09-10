김지석이 3년 전 이민정의 유산을 둘러싼 진실을 파헤친다. / 사진 제공 : 캔버스엔

김지석이 3년 전 이민정의 유산을 둘러싼 진실을 파헤친다. / 사진 제공 : 캔버스엔

김지석이 3년 전 이민정의 유산을 둘러싼 진실을 파헤친다.10일 방송되는 '그래, 이혼하자' 8회에서는 지원호(김지석 분)가 백미영(이민정 분)의 유산을 유도한 진범을 찾기 위해 나선다.앞서 백미영은 안희주(이진이 분)가 약을 먹고 쓰러졌다는 소식에 걱정하는 지원호를 보며 그동안 참아왔던 감정을 터뜨렸다. 지원호는 갑작스러운 백미영의 분노를 이해하지 못했지만, 가사조사실에서 그 이유를 알게 됐다.백미영은 3년 전 지원호가 건넨 약을 먹은 뒤 아이를 잃었다고 주장했다. 그는 "절대 먹어서는 안 될 약을 제게 준 남편. 남편이 제 아이를 죽게 한 살인자"라고 말했다. 지원호는 예상하지 못했던 이야기에 당혹감을 감추지 못했다.지원호는 자신이 정말 백미영에게 문제의 약을 건넸는지 과거를 되짚기 시작한다. 그러던 중 당시 상황에서 석연치 않았던 부분을 떠올리고 유력한 용의자를 의심한다.그는 백미영을 찾아가지만 아직 확실한 증거가 없는 만큼 자신의 추측을 바로 털어놓지는 않는다. 오히려 자신을 원망하는 백미영의 이야기를 들으며 3년 전 사건의 진실을 확인하기로 한다.지원호의 의심은 캘빈(이현진 분)에게 향한다. 캘빈의 집무실까지 찾아간 그는 자신이 알아낸 내용을 토대로 캘빈을 추궁한다. 처음에는 지원호를 돌려보내려던 캘빈 역시 계속되는 발언에 맞서면서 두 사람은 결국 충돌한다.캘빈을 의심하는 사람은 지원호뿐만이 아니다. 자신을 절벽에서 밀었다고 생각하는 안희주도 복수를 위해 캘빈을 찾아간다. 그러나 캘빈이 건넨 사진 한 장을 확인한 안희주는 예상하지 못한 사실과 마주하게 된다.이 과정에서 안희주의 추락 사고와 3년 전 백미영의 유산 사건이 연결되면서 당시 사건의 전말도 드러날 예정이다. 지원호가 백미영에게 약을 건넨 사람이 누구인지 밝혀내고 자신을 향한 오해까지 풀 수 있을지가 남은 관건이다.'그래, 이혼하자' 8회는 10일 오후 11시 KBS Drama와 GTV에서 방송된다. 방송 이후 티빙과 웨이브에서도 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr50015002