9월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드'에서 가수 김세정과 아이유가 맞붙는다. / 사진=텐아시아DB

9월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작됐다. 가수 김세정과 아이유 등 가요계를 대표하는 여성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 예고했다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.9월 투표는 11일 0시에 시작돼 오는 24일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에서는 베이비몬스터, 김세정, 아이유, 아이들, 레드벨벳, 블랙핑크, 오마이걸, 마마무, 아이브, 있지, 키키, 트와이스, 소녀시대, 니쥬, 피프티피프티, 하츠투하츠, 엔믹스, 드림캐쳐, 이세계아이돌, EXID까지 총 20팀이 후보로 올랐다.특히 배우 겸 가수로 활동 중인 김세정과 아이유의 경쟁 구도에 관심이 쏠린다. 2016년 그룹 아이오아이로 데뷔한 김세정은 이후 솔로 가수와 배우 활동을 병행하고 있다. 지난 5월에는 아이오아이 멤버들과 재결합해 발표한 신곡 '갑자기'로 큰 사랑을 받았으며, 최근에는 2027년 공개 예정인 티빙 오리지널 드라마 '여고생왕후' 캐스팅 소식을 알렸다.아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 지난해 9월 발표한 디지털 싱글 '바이, 썸머' 이후 약 1년 만에 선보인 신보다. 김세정과 마찬가지로 가수와 배우를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있는 아이유는 최근 MBC '21세기 대군부인'에서 주인공 성희주 역을 맡아 변우석과 로맨스 호흡을 맞추며 큰 사랑을 받았다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr