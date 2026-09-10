배우 이정은이 동료 배우들에게 돈을 빌린 사연을 고백했다./사진=텐아시아DB

배우 이정은이 동료 배우들에게 돈을 빌린 사연을 고백했다./사진제공=tvN

배우 이정은이 무명 시절 극단 실패로 생긴 5000만 원의 빚을 갚기 위해 신하균, 지진희 등 동료들에게 손을 벌렸던 과거를 털어놓았다.지난 9일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 359회에는 이정은이 게스트로 출연했다.이날 이정은은 2003년 극단을 직접 차렸으나 위기를 맞았다고 고백했다. 그는 "배우들끼리 훈련을 해보고 싶어 연습실 겸 극단을 만들었는데, 두 작품 모두 잘 안 되고 빚이 생겼다"며 "함께하던 연출가가 알 수 없는 이유로 도중에 사라져 결국 연출까지 떠안으면서 5000만 원의 빚을 지게 됐다"고 밝혔다.당시 막막했던 이정은에게 선뜻 손을 내밀어준 건 동료 배우들이었다. 이정은은 신하균, 지진희, 우현, 김수진 등에게 연락해 총 5000만 원을 빌렸다. 이정은은 "직접 뵙지는 못하고 전화로 '하균아 나 정은이 누나야. 요즘 잘 돼서 보기 좋다. 연극 만드는데 제작비가 급하게 부족해서 그런데, 천만 원만 빌려줄 수 있니?' 물으니 '그래요 누나'라며 흔쾌히 보내줬다. 지진희 씨도 비슷하게 선뜻 도와줬다"며 당시 고마웠던 마음을 전했다.빚을 청산하는 과정은 순탄치 않았다. 이정은은 "1년 수입이 불과 20만 원인 데다 공연 취소가 잦아 빌린 돈을 갚기까지 무려 13년이 걸렸다"며 "녹즙 배달, 간장 판매는 물론 호텔리어라는 이름으로 호텔 서빙 알바까지 닥치는 대로 했다"고 털어놨다.34세에 진 빚을 47세가 되어서야 모두 털어냈다는 이정은은 "다 갚았을 때 너무 오랜 시간이 흘러 스스로도 놀랐다. 하지만 중간중간 돈이 생길 때마다 50만 원, 100만 원씩 보내며 '생각하고 있다'고 계속 연락을 드렸다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr