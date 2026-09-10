이준익 감독이 정진영과 변요한을 향한 신뢰를 나타냈다. / 사진제공=레진스낵

이준익 감독이 오랜 시간 호흡을 맞춘 정진영과 변요한을 향한 깊은 신뢰와 우정을 나타냈다.최근 서울 성수동 키다리스튜디오에서 영화 '아버지의 집밥'을 연출한 이준익 감독을 만났다.'아버지의 집밥'은 가족들의 밥상을 차려온 순애(이정은 분)가 어느 날 갑자기 요리를 못하게 되자 가부장적인 남편 하응(정진영 분)이 인생 첫 집밥에 도전하는 내용을 담았다. 변요한은 두 사람의 아들 명복 역을 맡았다.이준익 감독은 정진영과 영화 '황산벌', '왕의 남자' 등 다양한 작품에서 호흡해 친분이 두텁다. 이 감독은 "정진영을 오래 봐왔는데 나이 먹으니까 더 잘하더라. '이게 연기야?' 할 정도의 진심이 온전히 전달됐다"고 극찬했다. 그는 "정진영이 영화나 숏폼 형식의 차이를 뛰어넘는 배우로서 연기 성과는 놀랍다"며 "나이 먹어서 저 배우의 성숙함을 내가 극장에서 직면하고 있는 게 행복하다"고 털어놨다.변요한에 대해 언급도 했다. 이준익 감독은 "변요한이 영화에서 주인공인데 숏폼와서 조연을 하고 있다"며 난감해 했다. 그러면서 "내가 시킨 게 아니라 본인이 한다고 해서 못 말린 거다"고 설명해 웃음을 자아냈다.'아버지의 집밥'은 지난 9일 개봉했다. 롯데시네마에서 단독 상영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr