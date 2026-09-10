이준익 감독이 숏드라마와 영화의 차이점을 밝혔다. / 사진제공=레진스낵

이준익 감독이 '아버지의 집밥'을 촬영하면서 느낀 숏드라마와 영화의 차이점을 밝혔다.최근 서울 성수동 키다리스튜디오에서 영화 '아버지의 집밥'을 연출한 이준익 감독을 만났다.'아버지의 집밥'은 가족들의 밥상을 차려온 순애(이정은 분)가 어느 날 갑자기 요리를 못하게 되자 가부장적인 남편 하응(정진영 분)이 인생 첫 집밥에 도전하는 내용을 담았다. 숏드라마로 제작된 영상은 지난 9일 개봉해 극장에서 세로 형태로 상영하고 있다.이준익 감독은 "숏드라마는 화면의 협소함 때문에 그 순간의 공기를 만들어내진 못한다"고 말했다. 그는 "영화는 잘 차려진 상을 관객이 대접받는 느낌이라면 숏드라마는 틈으로 엿보는 것"이라며 "일종의 근사한 대접은 못 받는 것 같은데 정말 보고 싶은 걸 집요하게 관찰하는 느낌이 있다"고 설명했다.이준익 감독은 "가로 영화에서는 인물 간의 관계에서 오는 감정을 대접받는데 숏폼은 참여하는 것이다. 관객이 인물의 입장을 대면하고 있다"고 특징을 꼽았다. 그러면서 "숏폼은 기존 영화가 달성하지 못하는 새로운 부분"이라고 덧붙였다.'아버지의 집밥'은 지난 9일 개봉했다. 롯데시네마에서 단독 상영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr