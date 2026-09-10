우지원의 딸이자 제70회 미스코리아 진(眞)에 당선된 우서윤이 자신의 콤플렉스가 큰 키였다고 밝혔다.
최근 방송된 SBS '모닝와이드 3부'에는 우서윤과 그의 아버지인 전 국가대표 농구 선수 우지원이 출연했다. 두 사람은 미스코리아 대회 준비 과정과 진 당선 당시의 심경을 이야기했다.
우서윤은 과거 175cm의 큰 키가 콤플렉스였다고 고백했다. 그는 "어렸을 때뿐만 아니라 미스코리아 대회를 준비하기 전까지도 큰 키가 가장 콤플렉스였다"며 "'아빠 때문에 내가 이렇게 큰 거다'라는 말을 자주 했다"고 털어놨다. 이를 들은 우지원은 "누가 물어보면 서윤이의 키를 이야기할 수 없다. 눈치를 보게 된다"고 웃었다.
그러나 우서윤은 이번 대회를 준비하면서 큰 키에 대한 생각이 달라졌다고. 그는 "높은 하이힐도 신어보니 큰 키가 아주 큰 장점이라는 생각이 들었다"며 "그동안 미안했고 큰 키를 물려줘서 고맙다"고 말했다. 뒤이어 우지원이 갓 태어난 우서윤을 품에 안고 있는 과거 영상도 공개됐다. 영상을 처음 본 우서윤은 신기해했고, 우지원은 "딸과 처음 만난 날이지 않나. 절대 잊을 수 없다"며 애틋한 마음을 표현했다.
우지원은 딸의 이름이 미스코리아 진으로 호명된 순간도 떠올렸다. 그는 "역전 3점슛을 넣었을 때처럼 전율이 느껴졌다. 순간적으로 소리를 질러 옆에 있던 동료들이 깜짝 놀랐다"며 당시의 감동을 전했다.
한편 우서윤은 미스코리아 진 당선 이후 과거 방송 출연 당시와 달라진 외모로도 주목받았다. 이를 두고 일각에서는 성형 의혹이 제기되기도 했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
최근 방송된 SBS '모닝와이드 3부'에는 우서윤과 그의 아버지인 전 국가대표 농구 선수 우지원이 출연했다. 두 사람은 미스코리아 대회 준비 과정과 진 당선 당시의 심경을 이야기했다.
우서윤은 과거 175cm의 큰 키가 콤플렉스였다고 고백했다. 그는 "어렸을 때뿐만 아니라 미스코리아 대회를 준비하기 전까지도 큰 키가 가장 콤플렉스였다"며 "'아빠 때문에 내가 이렇게 큰 거다'라는 말을 자주 했다"고 털어놨다. 이를 들은 우지원은 "누가 물어보면 서윤이의 키를 이야기할 수 없다. 눈치를 보게 된다"고 웃었다.
그러나 우서윤은 이번 대회를 준비하면서 큰 키에 대한 생각이 달라졌다고. 그는 "높은 하이힐도 신어보니 큰 키가 아주 큰 장점이라는 생각이 들었다"며 "그동안 미안했고 큰 키를 물려줘서 고맙다"고 말했다. 뒤이어 우지원이 갓 태어난 우서윤을 품에 안고 있는 과거 영상도 공개됐다. 영상을 처음 본 우서윤은 신기해했고, 우지원은 "딸과 처음 만난 날이지 않나. 절대 잊을 수 없다"며 애틋한 마음을 표현했다.
우지원은 딸의 이름이 미스코리아 진으로 호명된 순간도 떠올렸다. 그는 "역전 3점슛을 넣었을 때처럼 전율이 느껴졌다. 순간적으로 소리를 질러 옆에 있던 동료들이 깜짝 놀랐다"며 당시의 감동을 전했다.
한편 우서윤은 미스코리아 진 당선 이후 과거 방송 출연 당시와 달라진 외모로도 주목받았다. 이를 두고 일각에서는 성형 의혹이 제기되기도 했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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