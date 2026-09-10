우서윤이 아버지 우지원과 방송에 출연해 미스코리아 당선 소감을 전했다. / 사진=SBS '모닝와이드 3부' 캡처

우서윤은 과거 자신의 큰 키가 콤플렉스였다고 밝혔다. / 사진=SBS '모닝와이드 3부' 캡처

우지원의 딸이자 제70회 미스코리아 진(眞)에 당선된 우서윤이 자신의 콤플렉스가 큰 키였다고 밝혔다.최근 방송된 SBS '모닝와이드 3부'에는 우서윤과 그의 아버지인 전 국가대표 농구 선수 우지원이 출연했다. 두 사람은 미스코리아 대회 준비 과정과 진 당선 당시의 심경을 이야기했다.우서윤은 과거 175cm의 큰 키가 콤플렉스였다고 고백했다. 그는 "어렸을 때뿐만 아니라 미스코리아 대회를 준비하기 전까지도 큰 키가 가장 콤플렉스였다"며 "'아빠 때문에 내가 이렇게 큰 거다'라는 말을 자주 했다"고 털어놨다. 이를 들은 우지원은 "누가 물어보면 서윤이의 키를 이야기할 수 없다. 눈치를 보게 된다"고 웃었다.그러나 우서윤은 이번 대회를 준비하면서 큰 키에 대한 생각이 달라졌다고. 그는 "높은 하이힐도 신어보니 큰 키가 아주 큰 장점이라는 생각이 들었다"며 "그동안 미안했고 큰 키를 물려줘서 고맙다"고 말했다.뒤이어 우지원이 갓 태어난 우서윤을 품에 안고 있는 과거 영상도 공개됐다. 영상을 처음 본 우서윤은 신기해했고, 우지원은 "딸과 처음 만난 날이지 않나. 절대 잊을 수 없다"며 애틋한 마음을 표현했다.우지원은 딸의 이름이 미스코리아 진으로 호명된 순간도 떠올렸다. 그는 "역전 3점슛을 넣었을 때처럼 전율이 느껴졌다. 순간적으로 소리를 질러 옆에 있던 동료들이 깜짝 놀랐다"며 당시의 감동을 전했다.한편 우서윤은 미스코리아 진 당선 이후 과거 방송 출연 당시와 달라진 외모로도 주목받았다. 이를 두고 일각에서는 성형 의혹이 제기되기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr