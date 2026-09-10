이준익 감독이 '아버지의 집밥'의 관전 포인트를 꼽았다. / 사진제공=레진스낵

이준익 감독이 '아버지의 집밥'의 관전 포인트를 꼽았다.최근 서울 성수동 키다리스튜디오에서 영화 '아버지의 집밥'을 연출한 이준익 감독을 만났다.'아버지의 집밥'은 가족들의 밥상을 차려온 순애(이정은 분)가 어느 날 갑자기 요리를 못하게 되자 가부장적인 남편 하응(정진영 분)이 인생 첫 집밥에 도전하는 내용을 담았다. '왕의 남자', '동주', '자산어보' 등을 연출한 이준익 감독의 첫 숏드라마 도전작이다.이준익 감독은 영화에 대한 자부심을 나타냈다. 이 감독은 "최근 영화나 숏폼은 자극을 지향하는데 이 영화는 무자극에 뻔하다"고 밝혔다. 그는 "우리는 뻔하면 나쁘다고 얘기한다. 하지만 뻔한 것만큼 소중한 게 없다"고 소신을 밝혔다. 그러면서 "영화는 아버지, 부부, 자식간의 이야기다. 세상에서 제일 뻔한 관계다. 나는 그런 뻔한 이야기를 했지만 이보다 더 소중한 이야기는 없다"고 설명했다.'아버지의 집밥'은 지난 9일 개봉했다. 롯데시네마에서 단독 상영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr