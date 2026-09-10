#사진 제공 : 하이지음스튜디오

배우 서은수가 한층 강단 있고 대담해졌다.지난 9일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘메이드 인 코리아 시즌2’(이하 ‘메인코2’) 1, 2회에서 서은수는 대한민국 최초의 여성 검사가 된 오예진 역으로 등장했다. 부산지검 마약수사반 검사가 된 오예진은 첫 등장부터 거침이 없었다.그는 마약 조직을 잡기 위해 직접 구매자로 위장해 잠입수사에 뛰어들었다. 직접 부딪히고 끝까지 파고드는 오예진의 직진 본능은 시즌2에서 달라진 캐릭터를 단번에 각인시켰다.물불 가리지 않는 행동력만큼이나 자신의 소신을 펼쳤다. 부장검사를 상대로도 할 말을 거침없이 쏟아내며 물러서지 않았고, 남성들로 가득한 조직 안에서도 기세에 눌리기보다 자신의 판단과 원칙을 밀고 나갔다. 시즌1의 오예진이 장건영(정우성 분)과 함께 사건을 좇는 수사관이었다면, 9년이 흐른 시즌2에서는 스스로 판단하고 행동하며 수사를 이끄는 검사로 확실하게 성장했다.서은수는 몸을 아끼지 않는 과감한 액션부터 범인을 압박하는 날 선 눈빛, 상대가 누구든 물러서지 않는 당당한 태도까지 장면마다 인물의 에너지를 생생하게 살렸다. 특히 강한 캐릭터들이 촘촘하게 맞붙는 안에서도 밀리지 않는 기세와 존재감을 선보였다.한편, ‘메이드 인 코리아 시즌2’는 매주 수요일 디즈니+를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr