김가람이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=매니지먼트구

그룹 르세라핌 출신 김가람이 배우 활동을 앞두고 새 프로필을 공개했다.김가람의 소속사 매니지먼트 구는 10일 새로운 프로필 사진을 공개하며 배우로 활동을 준비 중인 김가람의 근황을 전했다. 공개된 사진 속 김가람은 긴 생머리에 검은색 민소매 의상을 착용했다.소속사 측은 "김가람은 대중에게 새로운 모습을 보여드리기 위해 끊임없이 노력하고 있다"며 "앞으로 좋은 작품에서 더욱 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.앞서 김가람은 2022년 5월 그룹 르세라핌의 멤버로 가요계에 데뷔했다. 그러나 데뷔를 전후해 학교폭력 의혹이 불거지면서 활동을 중단했고, 같은 해 7월 쏘스뮤직과 전속계약을 종료하고 팀에서 탈퇴했다.이후 연기자로 진로를 정한 김가람은 지난 6월 매니지먼트 구와 전속계약을 체결하면서 새로운 출발을 알렸다. 현재 출연 작품을 검토하며 본격적인 배우 활동을 준비하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr