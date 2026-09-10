서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

'너 말고 다른 연애' 비하인드컷이 공개됐다. / 사진제공=KBS, 유니켐

'너 말고 다른 연애'가 첫 방송 전부터 화제성 상위권에 이름을 올렸다.오는 12일 첫 방송되는 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 멜로 드라마다. 서강준과 안은진이 10년 차 연인 남궁호와 이미도 역을 맡았다.K-콘텐츠 경쟁력 분석 기관 굿데이터코퍼레이션의 공식 플랫폼 펀덱스가 발표한 9월 1주 차 조사에 따르면 '너 말고 다른 연애'는 TV-OTT 화제성 5위, TV 드라마 화제성 4위를 기록했다. 출연자 화제성에서도 서강준이 7위, 안은진이 9위에 오르며 나란히 10위권에 들었다.첫 방송을 이틀 앞두고 촬영장 비하인드 사진도 공개됐다. 사진에는 10년 차 연인 남궁호와 이미도를 비롯해 두 사람 앞에 나타나는 한태승(이주안 분)과 박수아(조아람 분)의 모습이 담겼다.제작진은 "오랜 시간 서로가 전부였던 남궁호와 이미도 앞에 한태승과 박수아가 나타나면서 네 사람은 미처 몰랐던 자신의 감정과 마주하게 된다"라며 "편안함부터 낯선 설렘까지 각기 다른 온도의 케미스트리를 완성할 네 배우의 활약을 기대해 달라"고 전했다.'너 말고 다른 연애'는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr