이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 배우 이정은이 이효리의 연기 선생님이었다고 밝혔다.9일 방송된 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에는 이정은이 게스트로 출연했다.이날 이정은은 과거 드라마 출연을 앞둔 지진희와 이효리의 연기를 지도했던 경험을 떠올렸다.이정은은 “드라마 할 때 코칭을 했다. 나중에 만나서 얘기해 보니 지진희 씨가 기억한 건 저랑 술 마신 기억뿐이라더라”고 회상했다.이어 이효리가 출연한 ‘세잎클로버’에 대해서는 “효리 씨는 ‘세잎클로버’ 작품 할 때 공장 노동자였다. 전 사실 지금까지도 이효리 씨가 재능이 있다고 생각하는데 사람들은 그런 이미지 좋아하는 거 같지 않더라”고 전했다.이를 들은 유재석은 “저도 이효리 씨가 알고리즘 떴는지 ‘세잎클로버’를 다시 봤다. 그때도 봤고 이번에도 봤고 예, 여기까지만 하겠다”고 말해 웃음을 안겼다. 이어 이효리를 두고 “열심히 했다”고 수습했다.한편 이효리는 2005년 SBS 드라마 ‘세잎클로버’에서 강진아 역을 맡았다. 이후 2007년 SBS 드라마 ‘사랑한다면 이들처럼’에도 출연했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr