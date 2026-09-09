홍윤화·김민기가 허안나 남편 오경주의 선술집을 찾아 장사 노하우를 전했다./ 사진 제공 : SBS 방송 캡처

홍윤화·김민기가 허안나 남편 오경주의 선술집을 찾아 장사 노하우를 전했다./ 사진 제공 : SBS 방송 캡처

홍윤화·김민기가 허안나 남편 오경주의 선술집을 찾아 장사 노하우를 전했다.지난 8일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 홍윤화와 김민기가 오경주가 운영하는 선술집을 방문하는 모습이 그려졌다.이날 두 사람은 대왕 황금 잉어 인형을 선물로 준비했다. 홍윤화는 부를 상징하는 황금 잉어를 가게에 두고 손님들이 사진을 찍어 SNS에 올릴 수 있도록 활용하자고 제안했다.오경주가 준비한 음식을 맛보던 홍윤화는 직접 챙겨온 마라 소스를 꺼냈다. 이를 본 김민기는 "뒷주머니에 수육도 가지고 다녀"라고 농담했고, 홍윤화는 김민기를 노려보며 반응했다.홍윤화는 자신 역시 매출 감소를 겪은 뒤 이를 극복하기 위해 신메뉴를 개발한 경험이 있다고 밝혔다. 이어 오경주가 새롭게 준비한 된장 숙성 삼겹살을 맛보고 메뉴를 평가했다.김민기는 숙성부터 실제 음식이 손님에게 제공되기까지 걸리는 시간을 따져본 뒤 "12시간 3분 걸리네"라고 지적했다. 긴 조리 시간이 실제 영업 과정에서 부담이 될 수 있다는 점을 짚은 것.홍윤화는 직접 주방에 들어가 음식 홍보 방식도 보여줬다. 집게를 들고 퍼포먼스를 선보이는 홍윤화를 지켜보던 김민기는 "왜 이렇게 귀엽지"라며 아내를 향한 애정을 드러냈다.두 사람은 음식과 신메뉴 구성부터 이벤트, SNS 활용법까지 자신들의 장사 경험을 바탕으로 오경주에게 조언했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr