홍윤화·김민기가 허안나 남편 오경주의 선술집을 찾아 장사 노하우를 전했다.
지난 8일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 홍윤화와 김민기가 오경주가 운영하는 선술집을 방문하는 모습이 그려졌다.
이날 두 사람은 대왕 황금 잉어 인형을 선물로 준비했다. 홍윤화는 부를 상징하는 황금 잉어를 가게에 두고 손님들이 사진을 찍어 SNS에 올릴 수 있도록 활용하자고 제안했다.
오경주가 준비한 음식을 맛보던 홍윤화는 직접 챙겨온 마라 소스를 꺼냈다. 이를 본 김민기는 "뒷주머니에 수육도 가지고 다녀"라고 농담했고, 홍윤화는 김민기를 노려보며 반응했다. 홍윤화는 자신 역시 매출 감소를 겪은 뒤 이를 극복하기 위해 신메뉴를 개발한 경험이 있다고 밝혔다. 이어 오경주가 새롭게 준비한 된장 숙성 삼겹살을 맛보고 메뉴를 평가했다.
김민기는 숙성부터 실제 음식이 손님에게 제공되기까지 걸리는 시간을 따져본 뒤 "12시간 3분 걸리네"라고 지적했다. 긴 조리 시간이 실제 영업 과정에서 부담이 될 수 있다는 점을 짚은 것.
홍윤화는 직접 주방에 들어가 음식 홍보 방식도 보여줬다. 집게를 들고 퍼포먼스를 선보이는 홍윤화를 지켜보던 김민기는 "왜 이렇게 귀엽지"라며 아내를 향한 애정을 드러냈다.
두 사람은 음식과 신메뉴 구성부터 이벤트, SNS 활용법까지 자신들의 장사 경험을 바탕으로 오경주에게 조언했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
지난 8일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 홍윤화와 김민기가 오경주가 운영하는 선술집을 방문하는 모습이 그려졌다.
이날 두 사람은 대왕 황금 잉어 인형을 선물로 준비했다. 홍윤화는 부를 상징하는 황금 잉어를 가게에 두고 손님들이 사진을 찍어 SNS에 올릴 수 있도록 활용하자고 제안했다.
오경주가 준비한 음식을 맛보던 홍윤화는 직접 챙겨온 마라 소스를 꺼냈다. 이를 본 김민기는 "뒷주머니에 수육도 가지고 다녀"라고 농담했고, 홍윤화는 김민기를 노려보며 반응했다. 홍윤화는 자신 역시 매출 감소를 겪은 뒤 이를 극복하기 위해 신메뉴를 개발한 경험이 있다고 밝혔다. 이어 오경주가 새롭게 준비한 된장 숙성 삼겹살을 맛보고 메뉴를 평가했다.
김민기는 숙성부터 실제 음식이 손님에게 제공되기까지 걸리는 시간을 따져본 뒤 "12시간 3분 걸리네"라고 지적했다. 긴 조리 시간이 실제 영업 과정에서 부담이 될 수 있다는 점을 짚은 것.
홍윤화는 직접 주방에 들어가 음식 홍보 방식도 보여줬다. 집게를 들고 퍼포먼스를 선보이는 홍윤화를 지켜보던 김민기는 "왜 이렇게 귀엽지"라며 아내를 향한 애정을 드러냈다.
두 사람은 음식과 신메뉴 구성부터 이벤트, SNS 활용법까지 자신들의 장사 경험을 바탕으로 오경주에게 조언했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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