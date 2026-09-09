배우 변요한이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론시사회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

변요한이 '타짜: 벨제붑의 노래' 촬영을 위해 체중을 감량했다고 밝혔다.9일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희, 이하 '타짜4')의 언론시사회가 열렸다. 최국희 감독과 배우 변요한, 노재원이 참석했다.'타짜' 시리즈의 마지막 작품인 '타짜4'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다.변요한은 타고난 직감으로 온라인 카지노 사업까지 성공한 승부사 장태영 역을 맡았다. 20년간 이어온 시리즈 피날레 작품의 주인공을 하게 된 변요한은 "20년 만에 '타짜' 시리즈를 준비할 수 있어서 속이 후련하다"고 소감을 밝혔다.액션신, 베드신을 소화해야 했던 변요한은 "감독님이 다이어트라는 숙제를 내줬다. 당시 80kg가 넘어서 10kg 감량했다. 식단까지 하면서 감량했다. 제 모든 시간을 투자했다"고 말했다. 이어 "배드신을 어떻게 했냐는 질문이었나"라고 되물어 폭소케 했다. 그러면서 "베드신을 위해 작품이 끝날 때까지 식단도 하고 절제도 했다. 그게 장태의 삶과 닮아 있을 거라 생각하며 준비했다"고 설명했다.'타짜4'는 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr