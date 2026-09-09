소녀시대 멤버 효연이 배우 변요한과 함께 콘텐츠를 촬영했다. / 사진=효연 SNS

소녀시대 멤버 효연이 배우 변요한과 함께한 콘텐츠 공개를 예고했다. 변요한의 아내 티파니 영도 댓글을 남기며 기대감을 내비쳤다.효연은 지난 8일 자신의 SNS에 변요한과 찍은 사진을 게재했다. 그는 "요한 오빠? 형? 님? 씨? 에이 그냥 요한 스키비디. 나한테 왜 그랬어?"라며 "일단 서로 뭐라고 부를지 합의부터 해요. 안 그럼 나 그냥 스키비디라고 부르고"라고 적었다.해당 사진은 효연의 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에서 선보이는 콘텐츠 '가짜 김효연' 촬영 당시 찍은 것으로 보인다. 앞서 지난달 31일 공개된 '가짜 김효연' 9월 라인업을 통해 변요한의 출연이 예고된 바 있다.사진 속 효연과 변요한은 나란히 선 채 서로를 곁눈질하는 듯한 표정을 짓고 있다. 어떤 이야기가 오갔는지 아직 공개되지 않은 가운데, 두 사람의 장난스러운 포즈가 콘텐츠에 대한 궁금증을 더한다.티파니 영은 해당 게시글에 직접 댓글을 남기기도 했다. 그는 "오 마이 갓. 벌써 웃겨. 추석엔 '타짜4'입니다"라며 남편 변요한이 출연한 신작 홍보도 잊지 않았다.한편 변요한과 티파니 영은 지난 2월 혼인신고를 마친 후 법적 부부가 됐다. 변요한은 오는 23일 개봉하는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'로 관객과 만난다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr