사진 = 신예은 인스타그램

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사진 = 신예은 인스타그램

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배우 신예은이 강렬한 레드 컬러 공간과 세련된 올블랙 스타일링이 어우러진 근황을 공개하며 시선을 사로잡았다.신예은은 최근 자신의 인스타그램에 "💄"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신예은은 블랙 재킷 스타일의 미니 원피스를 입고 붉은 조명으로 꾸며진 공간에 서 있다. 신예은은 두 손을 자연스럽게 모은 채 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있어 깔끔하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 신예은은 레드 커튼과 거울, 립 제품이 진열된 테이블이 함께 담긴 공간에서 은은한 미소를 띤 채 포즈를 취했다.또 다른 사진에서 신예은은 립 제품을 손에 들고 턱을 살짝 괸 채 카메라를 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있다. 테이블 위에 정렬된 다양한 립 제품이 함께 담겨 전체적인 컬러감이 한층 강렬하게 느껴진다.마지막 사진에서 신예은은 붉은 전시 공간 앞에서 한 손으로 턱을 받치고 옆모습을 드러낸 포즈를 취했다. 블랙 스타일링과 단정한 단발 헤어가 레드 배경과 대비를 이루며 세련된 분위기를 자아냈다.사진을 본 팬들은 "너무 아름다워요", "어떻게 이렇게 예쁠 수 있어", "너무 예뻐", "너무 사랑스러워", "아름다운 공주네요", "너무 이뽀" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1998년생인 신예은은 28세로 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)의 아역 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다. 이후로도 드라마 tvN '정년이', JTBC '백번의 추억' 등에서 열연하며 많은 사랑을 받았고 최근 종영한 ENA 드라마 '닥터섬보이'에서 이재욱과 케미를 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr