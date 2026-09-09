사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 순자와 함께한 여유로운 하루를 공개하며 자연스러운 커플 분위기를 전했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "굴렁쇠 소년 시절 머슬 메모리 수재패🎶🎵야간개장🌙 벡터맨 이글 아시는 분 연 날리기 장인"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 베이지 컬러 셔츠에 브라운 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 파란 연실 릴을 손에 들고 하늘을 올려다보며 환하게 웃고 있다. 넓은 광장과 노을이 물든 하늘이 함께 담기며 여유로운 분위기를 더한다.이어진 사진에서 31기 순자는 베이지 톤 상의와 와이드 팬츠를 입은 채 연실 릴을 들고 한 손으로 하늘을 가리키며 밝게 웃고 있다. 뒤편으로 한옥 건물과 광장을 거니는 사람들이 함께 담겨 한층 생기 있는 풍경을 완성했다.또 다른 사진에서 31기 경수는 커다란 소나무 아래에 서서 안내문을 펼쳐 들고 카메라를 바라보고 있다. 은은한 조명이 소나무와 한옥 담장을 비추며 고즈넉한 야간 풍경이 어우러져 차분한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 31기 경수는 순자와 손을 맞잡고 한옥 건물 앞에 나란히 서 있다. 순자는 경수를 바라보며 미소를 짓고 있고, 경수는 한 손에 연실 릴을 든 채 팔을 옆으로 펼친 자연스러운 포즈를 취해 편안하면서도 다정한 커플 분위기를 보여줬다.이를 본 팬들은 "넘 이쁜 커플", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "나솔때부터 응원했는데 두분 너무보기좋아요", "행복만하셔라" 등의 댓글을 달았다.앞서 31기 순자는 연인인 31기 경수와 함께 SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에 등장해서 대인기피 증상에 대해 고백한 바 있다. 영상에서 31기 경수는 직장과 집을 오가며 순자와 데이트를 즐기는 근황을 전하는 한편 "방송 후 인파가 몰리는 장소에 나가는 일이 쉽지 않아 조심해왔으나 최근 들어 점차 외출을 늘려가는 중"이라고 언급했다. 순자는 "경수가 대인기피증과 유사한 증세를 겪으며 사람이 많은 곳에서 힘들어했던 까닭에 주로 한적한 공간을 찾아 데이트를 이어왔다"고 정황을 덧붙였다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr