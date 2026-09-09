사진 = 진태현 인스타그램

진태현이 박시은과 함께한 전지훈련 근황을 공개하며 환한 미소를 전했다.진태현은 최근 자신의 인스타그램에 "안녕하세요 평안하시죠?저는 아내와 3차 대관령 전지 훈련을 잘 마쳤습니다"며 "꿈을 이루기 위해 차근 차근 해내고 있습니다. 화이팅!! 사랑하는 아내가 항상 다 해줍니다"고 밝혔다.이오 "아내와 저는 서로에게 리밋이 없습니다. 항상 넘치게 사랑합니다"며 "앞으로도 서로의 꿈을 위해 앞으로 나아가려 합니다. 최종 꿈은 지금처럼 끝까지 서로를 책임지는 겁니다. 요즘 모든게 참 쉽습니다 소중히 감사히 여기며 책임집시다. 말보단 삶입니다 핑계보단 책임입니다 🤍👊🏾🔥👍🏾"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진태현은 푸른색 기능성 반소매 티셔츠를 입고 목에 골전도 이어폰을 착용한 채 카메라를 향해 환하게 웃으며 셀카를 남기고 있다. 진태현 옆에는 박시은이 화이트 캡과 블랙 패턴의 기능성 상의를 착용하고 무선 이어폰을 낀 채 자연스러운 미소를 짓고 있으며, 두 사람은 얼굴을 가까이 맞댄 모습으로 다정한 분위기를 자아냈다. 뒤편으로는 넓은 도로와 운동시설, 차량, 산과 구름이 어우러진 풍경이 함께 담겨 전지훈련 현장의 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "결국엔 부부가 최고죠", "진태현 박시은 부부님 항상 응원합니다", "역시 부부죠", "화이팅", "태현님,시은님 보면 제가 다 기분 좋아져요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 진태현은 지난 4월 2년간 가사조사관으로 활약한 JTBC '이혼숙려캠프'에서 하차 통보를 받은 바 있다. 지난 6일 방송된 '이혼숙려캠프'에서는 이동건이 진태현의 빈자리를 채웠다. 첫 투입 당시 이동건은 출연 소감을 묻는 서장훈에 "예상은 했지만 훨씬 더 힘들었다"고 난색을 표하기도 했다.한편 1살 연상연하 부부인 진태현과 박시은은 2015년 결혼했다. 두 사람은 2022년 임신했지만 출산 예정일을 20일 남겨두고 사산하는 아픔을 겪었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr