사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

배우 김선호가 자연스러운 거울 셀카로 부드러운 매력을 전했다.김선호는 최근 자신의 인스타그램에 "AI 로 지우긴 했는데 🤣"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김선호는 화이트 재킷 안에 블랙 이너를 매치한 차림으로 휴대전화를 들어 거울 셀카를 남기고 있다. 미소를 띤 얼굴과 단정하게 넘긴 헤어스타일이 어우러지며 편안한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 김선호는 휴대전화를 든 채 입꼬리를 살짝 올린 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 은은한 조명 아래 또렷한 이목구비가 한층 돋보인다.또 다른 사진에서 김선호는 부드러운 미소를 거둔 채 차분한 표정으로 거울을 응시하고 있다. 얼굴을 가까이 담은 구도와 자연스러운 시선이 담백한 분위기를 더하며 손에 쥔 휴대전화가 화면 대부분을 채워 셀카의 느낌을 살렸다.마지막 사진에서 김선호는 조금 더 넓은 구도로 전신 상반신을 함께 담아냈다. 화이트 재킷과 블랙 이너의 대비가 돋보이는 가운데 손목시계와 브로치가 함께 드러나며 세련된 스타일을 완성했고 뒤편 실내 공간과 조명이 어우러져 한층 여유로운 분위기를 전했다.앞서 김선호 소속사 판타지오는 최근 공식 채널을 통해 "시상자로 등장한 김선호 배우. 완벽한 모습을 보여DREAM니다"라는 글과 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 김선호는 블랙 슈트를 입고 시상식 큐카드를 든 채 카메라를 바라보고 있다. 깔끔한 슈트 스타일링과 훈훈한 비주얼이 눈길을 끈다. 하지만 댓글들의 반응은 냉담했다. 팬들은 "사진을 보정하지 마라" "자연스럽게 잘생긴 배우다" "이상한 편집을 하지말라" "이미 잘생겨서 편집이 필요 없다"며 불만을 드러냈다.한편 1986년생으로 40세인 김선호는 디즈니+ '현혹', tvN '의원님이 보우하사' 등의 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr