킨디라운지가 9월 추천 공연을 공개했다. / 사진=한국음악레이블산업협회

킨디라운지가 9월 추천 공연을 공개했다.사단법인 한국음악레이블산업협회(이하 음레협)가 운영하는 인디 음악 홍보 및 유통 지원 플랫폼 킨디라운지는 9월 열리는 공연 가운데 소각소각, 김승주, 테종, 음율 등의 무대를 추천 공연으로 선정했다.오는 13일 생기스튜디오에서는 인하트뮤직 소속 싱어송라이터 소각소각의 단독 콘서트 'Monday Blues'가 열린다. '우리의 목표는 단 하나, 악착같이 살아내기!'라는 메시지를 내건 공연으로, 소각소각의 음악과 이야기를 라이브로 들려준다.같은 날 예스24 원더로크홀에서는 마운드 미디어 테잎스 소속 김승주의 '클럽투어 VC//VRS : 서울'이 개최된다. 첫 정규 앨범 발매를 기념해 진행되는 전국 클럽 투어의 서울 공연으로, 앨범 수록곡을 라이브로 선보인다.18일에는 부산과 서울에서 공연이 이어진다. KT&G 상상마당 부산에서는 위트 소속 싱어송라이터 테종이 '2026 ONE HOUR 9월' 무대에 오른다. 한 시간 동안 한 아티스트의 음악에 집중하는 공연으로 꾸며진다.같은 날 CJ아지트 광흥창에서는 크레이프사운드 소속 싱어송라이터 듀오 음율의 '2026 UmYull LIVE 〈오렌지〉'가 열린다. 음율은 이번 공연에서 기존 발표곡 등을 라이브로 선보일 예정이다.한편 문화체육관광부가 후원하고 음레협이 주관하는 '2026 라라라온'도 9일부터 전국 각지에서 진행된다. 지역 공연장과 인디 뮤지션을 연결하는 공연으로, 오는 11월까지 전국에서 이어진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr