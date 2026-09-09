'나 혼자 산다'는 오는 11일 방송을 예고하는 게시글을 SNS에 올렸다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' SNS

'나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 둘러싸고 방송 조작 논란에 휩싸인 가운데, 이번 주 방송 홍보를 위한 출연진 단체 사진을 공개했다.9일 MBC '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 공식 SNS 계정에는 오는 11일 방송을 예고하는 글과 함께 출연자들의 단체 사진이 게재됐다.제작진은 해당 게시물에 "주택살이, 마당, 올드카 등 던 회원님, 우리 제법 닮았는데 어떤가요"라고 적으며 게스트 던과 김대호의 공통점을 강조했다. 사진 속 두 사람은 손가락 끝을 맞댄 채 포즈를 취하고 있다.단체 사진에는 던과 김대호를 비롯해 전현무, 코드 쿤스트, 류혜영, 기안84가 함께했다. 특히 전현무는 던과 김대호를 바라보며 깜짝 놀란 듯한 표정을 한 채 입을 벌리고 있어 눈길을 끈다.앞서 '나혼산'은 지난달 방송된 전현무의 카자흐스탄 알마티 즉흥여행 편을 방송한 뒤 사전 준비 여부를 두고 조작 논란에 휩싸인 바 있다. 이후 제작진은 두 차례 입장문을 내고 해당 여행이 사전에 준비된 것이 아니라는 취지로 해명했다. 그러나 논란이 계속되자 제작진은 지난 4일 세 번째 공식 입장문을 발표해 스태프 항공권을 사전에 발권하고 현지 촬영 협조를 요청한 사실을 인정하며 사과했다.'나 혼자 산다'는 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr