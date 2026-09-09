사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 다양한 분위기가 담긴 근황 사진으로 시선을 모았다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "요즘 저의 문신템"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 회색 니트 원피스를 입고 의자에 단정히 앉아 두 손을 모은 채 정면을 바라보고 있다. 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 목걸이, 팔찌를 매치한 깔끔한 스타일링이 차분한 분위기를 더했고 상의에는 작은 무선 마이크가 부착된 모습도 함께 담겼다.이어진 사진에서 31기 정희는 통창이 있는 실내 공간에 마련된 의자에 앉아 한 손을 테이블 위로 뻗고 있다. 블랙 미니 원피스 차림으로 긴 다리를 드러낸 가운데 테이블 위에는 태블릿과 파란색 파일이 놓여 있고 창밖으로 보이는 초록 풍경이 시원한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 31기 정희는 거울 앞에 앉아 휴대전화를 들어 셀카를 남기고 있다. 블랙 슬리브리스 상의와 쇼트 팬츠를 매치한 스타일에 머리를 묶어 올린 채 카메라를 바라보며 또렷한 이목구비와 세련된 분위기를 드러냈고 거울이 여러 겹 비치는 공간이 사진의 포인트를 더했다.마지막 사진에서 31기 정희는 운전석에서 핸들을 잡은 손목을 가까이 담아 얇은 실버 팔찌를 강조했다. 스티어링 휠과 계기판 일부가 함께 보이는 가운데 팔찌가 손목 위에 자연스럽게 어우러지며 멘트에 담긴 '문신템'을 부각했다.앞서 31기 정희는 자신의 SNS에 "부케 받기전 잔뜩 긴장🫪남자친구 만들어서 데려간다는 약속은 못지켰지만😅지금처럼 행복하게 살아💖🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올린 바 있다.한편 1993년생인 31기 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr