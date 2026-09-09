사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 옥순이 여행 마지막 날의 여유로운 일상을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "마지막 밤!!유람선도 타고숙소에서 푹 쉬기도 하며하루를 보냈심다😁 볼거다봤어요!ㅋㅋ여행이 끝나가니 아쉽긴하지만이제 점점 아이들이 보고싶고한국음식이 너무 먹고싶어요😂ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ집 가면 수이재부터 김치꺼내 꿔먹을거고 엽떡도 시켜 먹을거에여그리고 쭈꾸미도 먹으러 가고싶어여😂😂여 아무리 음식맛있다한들 우리나라가 최고여"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 야외 카페에 앉아 양손을 머리 뒤로 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 밝은 베이지 컬러의 하이넥 블라우스에 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림과 자연스럽게 묶은 헤어스타일이 어우러지며 차분한 분위기를 자아냈고, 귀에는 무선 이어폰을 착용한 모습도 함께 담겼다.이어진 사진에서 22기 옥순은 몸을 옆으로 돌려 묶은 머리를 손으로 정리하며 측면을 드러냈다. 햇살이 얼굴선을 비추는 가운데 블루 컬러의 대형 파라솔과 야외 테이블이 배경을 이루며 한층 여유로운 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 커다란 창가에 앉아 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 창밖으로는 초록빛 나무와 붉은색 트램이 지나가는 풍경이 함께 담겼고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이 단정한 스타일과 어우러졌다.마지막 사진에서 22기 옥순은 야간 유람선 위 난간에 기대 강 건너 야경을 바라보고 있다. 블랙 숄더백을 앞으로 메고 앉아 있는 모습과 강물 위로 비치는 불빛, 멀리 조명이 켜진 성곽 풍경이 함께 담기며 여행의 마지막 밤을 차분하게 기록했다.이를 본 팬들은 "외모가 빛이 나요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 얼굴 옆라인이 굿", "행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr