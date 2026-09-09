방송인 유재석이 과거 배우 주윤발을 보고 흡연을 배웠던 적이 있다고 말했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정은이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진='유 퀴즈 온 더 튜브' 유튜브 영상 캡처

방송인 유재석이 홍콩 배우 주윤발을 동경해 담배를 배웠던 과거를 털어놨다.9일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 359회 선공개 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 이정은이 출연해 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.이정은은 자신의 롤 모델로 주윤발을 꼽았다. 그는 "고등학교 3학년 때 영화 '영웅본색'에 빠졌다"며 "친구와 함께 주윤발에 빠져서 친구는 중어중문학과를, 나는 연극영화과에 진학했다"고 밝혔다.이를 들은 유재석은 자신도 주윤발의 팬이었다며 과거 흡연 사실을 공개했다. 그는 "주윤발을 보고 다른 걸 배워야 하는데 담배를 배웠다"고 말한 뒤 현재는 금연했다고 덧붙였다.뒤이어 이정은은 자신의 굴곡진 인생사를 돌아본다. 그는 직접 극단을 운영하다 작품 흥행 실패로 5000만원의 빚을 떠안았던 일부터 이를 갚기 위해 여러 아르바이트를 해야만 했던 시절을 고백한다.이정은이 출연하는 '유퀴즈' 359회는 이날 오후 8시 45분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr