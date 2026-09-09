배우 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 검사로 돌아온다. / 사진=텐아시아DB, 월트디즈니컴퍼니코리아

배우 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 검사로 돌아온다.9일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(이하 '메인코2')는 시즌1 이후 9년이 흐른 시점을 배경으로 더 큰 욕망을 좇는 백기태(현빈 분)의 이야기를 그린 누아르다. 서은수는 시즌1에 이어 오예진 역을 맡았다.오예진은 이번 시즌에서 대한민국 최초의 여성 검사가 된다. 시즌1에서는 장건영(정우성 분)을 돕는 수사관으로 사건을 추적했지만, 9년이 지난 시즌2에서는 검사로 직접 판단하고 사건을 이끄는 인물로 등장한다.신분이 달라진 만큼 역할도 커졌다. 서은수는 시즌1에서 보여준 오예진의 정의감과 행동력을 이어가는 동시에, 시간이 흐르며 쌓인 경험과 달라진 태도를 연기로 표현한다.시즌1에서 오예진은 사투리를 사용하며 적극적으로 사건에 뛰어드는 모습으로 등장했다. 시즌2에서는 사건을 직접 판단하고 선택해야 하는 위치에 놓이면서 이전과 다른 모습을 보여줄 예정이다. 서은수가 시즌1과 시즌2 사이 9년의 시간을 거친 오예진의 변화를 어떻게 표현할지도 기대를 모은다.'메인코2'는 9일 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr