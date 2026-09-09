전소연이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

전소연이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 아이들의 멤버 전소연이 자신만의 녹음 디렉팅 방식을 공개한다.9일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연하는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며진다.이날 전소연은 아이들의 프로듀서로서 녹음을 이끄는 자신만의 방식을 소개한다. 녹음 과정에서 '주먹질'까지 난무한다는 말로 출연진을 놀라게 한 그는 원하는 박자와 강약을 멤버들에게 정확하게 전달하기 위해 몸짓을 적극적으로 활용한다고 설명한다.전소연의 디렉팅 영상은 조회수 1100만회를 넘기기도 했다. 전소연은 녹음할 때 음정과 박자뿐 아니라 멤버들의 표정과 호흡, 수분 섭취량까지 확인한다고 밝힌다.스튜디오에서는 즉석 디렉팅도 진행한다. 김구라를 시작으로 장기하와 스윙스가 아이들의 히트곡 '퀸카'를 부르고, 전소연이 직접 이들의 노래를 지도한다. 특히 스윙스는 전소연의 디렉팅을 받은 뒤 자신만의 '퀸카'를 선보인다.전소연은 프로듀싱 방식이 과거와 달라졌다고도 털어놓는다. 데뷔 초에는 자신이 정한 방향이 있으면 멤버들이 의견을 내도 "아니야, 이게 맞아"라며 밀어붙였지만, 현재는 멤버들의 이야기를 듣고 반영하는 방식으로 달라졌다고 설명한다.5년 만에 선보이는 솔로곡 '퇴사할게여'에 대한 이야기도 전한다. 실제 퇴사를 의미하는 곡은 아니며 직장 생활을 하면서 누구나 한 번쯤 떠올릴 법한 '그만둘까'라는 생각에서 출발했다고 밝힌다. 이번 곡에서는 자신만의 '한국 밴드 스타일'을 만들기 위해 선배 뮤지션에게 직접 연락해 오마주하고 싶은 부분에 대한 허락도 받았다고 회상한다.한편 전소연은 과거 한 웹예능에서 수입이 가장 많았을 당시 한 달 저작권료가 10억원에 달했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.전소연이 출연하는 '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr