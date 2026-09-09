소속사 제공

월드컵서 "홍명보 나가!"를 외치던 김영광이 SM C&C와 전속계약을 체결했다.소속사는 “김영광은 솔직하고 친근한 매력을 가진 아티스트이다. 축구 선수 출신으로 방송과 유튜브 콘텐츠에서 활약하고 있는 김영광이 앞으로 더욱 다채로운 분야에서 활동을 펼칠 수 있도록 지원할 예정이다"고 밝혔다.김영광은 대한민국을 대표하는 축구 선수 출신의 방송인이다. 2002년 전남 드래곤즈에 입단한 김영광은 울산 HD FC, 경남FC, 서울 이랜드, 성남FC를 거치며 K리그를 대표하는 수문장으로서 오랜 시간 활약해 왔다. K리그 통산 605경기 출전이라는 대기록을 세운 그는 2004년 아테네 올림픽, 2006년 독일 월드컵 , 2010년 남아공 월드컵에서 국가대표로 선발되기도 했다.방송인으로 인생의 새로운 챕터를 열어가고 있는 김영광은 시원한 입담을 바탕으로 남다른 존재감을 보여주고 있다. SBS ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’, JTBC ‘예스맨’, Wavve ‘피의 게임3’, SBS ‘골 때리는 그녀들’ 등에 출연했으며, 유튜브 ‘나 김영광이오’ 채널을 직접 운영하고 있다.한편, SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연 등 다수의 아티스트가 소속되어 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr