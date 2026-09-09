가수 소유가 여행 예능 촬영 도중 눈물을 보인다./사진=텐아시아DB

가수 소유가 여행 예능 촬영 도중 눈물을 보인다./사진제공=KBS Joy

가수 소유가 여행 예능 촬영 도중 눈물을 보인다.9일 방송되는 KBS Joy 예능 '끼리끼리'에서는 이창섭, 정진운, 소유의 다카마쓰 여행 마지막 이야기가 그려진다.세 사람은 일본 가정식을 맛보며 시간을 보낸다. 소유가 잠시 자리를 비우자 이창섭과 정진운 사이에는 묘한 긴장감이 흐른다. 이창섭은 돌연 "나를 하이에나로 만들었잖아"라고 소리치며 예민한 반응을 보인다.올리브 공원에서는 예상치 못한 상황도 벌어진다. 세 사람은 기념품을 만들기 위해 하트 모양의 올리브잎을 찾아 나선다. 이후 코팅 과정에서 이창섭이 기계를 고장 내면서 현장이 얼어붙는다.여행 말미 진행된 인터뷰에서는 분위기가 달라진다. 소유는 그동안 꺼내지 못했던 이야기를 털어놓으며 "제작진한테도 말 못했다"고 고백한다. 이야기를 이어가던 그는 결국 눈시울을 붉힌다. 소유가 밝힌 사연은 이날 방송에서 공개된다.이창섭의 속내도 전해진다. 유쾌한 모습을 보여온 그가 그동안 품고 있던 고민을 이야기하며 다카마쓰 여행을 마무리한다.'끼리끼리'는 9일 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr