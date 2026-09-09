9일 오전 서울시 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 LL층 그랜드 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 손예진, 지창욱, 나나와 정지우 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

9일 오전 서울시 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 LL층 그랜드 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 손예진, 지창욱, 나나와 정지우 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 지창욱이 배용준에 이어 '스캔들'의 조원을 연기한 소감을 밝혔다.9일 오전 서울시 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 LL층 그랜드 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 손예진, 지창욱, 나나와 정지우 감독이 참석했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기다.지창욱이 연기하는 조원은 명망 높은 가문의 자제로 뛰어난 글솜씨를 갖춘 인재지만, 쾌락과 재미를 좇으며 살아가는 인물이다. 지창욱은 "조선 최고의 연애꾼이라는 수식어가 붙어 있더라. 처음에는 저도 맞다고 생각했는데 작품을 다 끝내놓고 보니 과연 이 친구가 최고의 연애꾼이 맞았나 하는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "굉장히 복합적인 인물이다. 연기하는 동안 혼란과 혼돈 그 자체였던 것 같다"며 "감독님께 굉장히 많이 의지했던 작품이라 특별하다. 작품을 보고 나서 감독님께 감사하다는 생각도 들었다"고 털어놨다.연기할 때는 상대 배우들에게 집중했다고. 지창욱은 "촬영하면서 손예진 선배님이 연기하는 조씨부인과 나나가 연기하는 희연에게 집중하려고 했다"며 "중간중간 감정선이 굉장히 어려워 헤맬 때면 감독님을 쳐다보곤 했는데 그때마다 잘 이끌어주셨다"고 이야기했다.원작인 2003년 영화 '스캔들-조선남녀상열지사'에서 조원을 연기한 배용준에 대해서도 언급했다. 지창욱은 "원작을 찾아보기도 했고, 2003년에 개봉한 영화 '스캔들'은 이전에도 인상 깊게 봤던 작품이다. 어쩔 수 없이 먼저 연기한 선배님의 모습이 떠오를 수밖에 없었다"고 말했다.그러면서도 지창욱은 "그 작품이 제가 조원을 연기하는 데 큰 도움이 되지는 않았다. 너무나도 달랐고 제가 따라한다고 되는 것도 아니었다"며 "감독님과 더 많은 이야기를 나누면서 나만의 조원, 정지우 감독님만의 조원을 만들고 싶었다"고 강조했다. 이어 "저희 작품은 시리즈다 보니 조원이 왜, 어떻게 살아왔고 어떻게 변화했으며 어디로 향하는지가 더 많이 나온다"며 "조금 더 복잡하고 미묘한 감정을 표현한 것이 기존 작품과 다른 면모가 아닐까 싶다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr