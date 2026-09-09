방송인 이혁재가 음주운전을 하다가 앞서 신호 대기 중이던 오토바이를 들이받았다./사진='변기클리닉'

방송인 이혁재가 음주운전을 하다가 앞서 신호 대기 중이던 오토바이를 들이받는 사고를 내 경찰 조사를 받고 있다.9일 인천 연수경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 이혁재를 불구속 입건해 수사하고 있다고 밝혔다.경찰에 따르면 이혁재는 전날 오후 10시께 인천 연수구 송도동의 한 도로에서 신호 대기 중이던 오토바이 후미를 추돌한 혐의를 받는다. 당시 차량에 동승자는 없었다.현장에 출동한 경찰의 음주 측정 결과 이혁재의 혈중알코올농도는 0.03% 이상 0.08% 미만으로 면허정지 수치에 해당하는 상태였던 것으로 확인됐다.오토바이 운전자인 20대 A씨는 사고로 다쳤으나 크게 다치지는 않은 것으로 전해졌다. 경찰은 피해자의 부상 정도를 구체적으로 확인한 뒤 교통사고처리특례법상 치상 혐의 적용 여부를 검토하고, 음주 경위와 이동 경로 등을 조사할 계획이다.1999년 MBC 공채 코미디언으로 데뷔한 이혁재는 2004년 KBS 연예대상 대상을 수상하는 등 여러 방송에서 활약했으나, 2010년 폭행 사건 등에 연루되며 방송 활동을 중단했다. 지난 3월에는 국민의힘 '광역의원 비례 청년 오디션' 심사위원단에 참여한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr