사진제공_tvN

신유나(ITZY)가 '최애의 사원' 종영 기념 소감을 밝혔다.신유나는 지난 8일 종영한 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서 미모의 라이징 스타 '윤초이' 역할을 맡았다. 극중 헤어진 연인 이찬(차우민 분)의 마음을 다시 차지하겠다는 거침없는 직진 면모, 이찬이 좋아하게 된 남다름(김혜준 분)을 질투하는 모습까지 사랑을 쟁취하기 위해서라면 눈치 보지 않고 행동하는 '윤초이'의 마음을 완벽하게 표현했다.신유나는 소속사를 통해 '최애의 사원' 종영 소감을 전했다. 신유나는 "'최애의 사원' 촬영을 통해 많이 배우고 경험했습니다. '윤초이'라는 역할을 맡을 수 있어 영광이었고 '초이'와의 모든 시간이 행복했어요"라며 '윤초이'로서 보낸 시간을 회상했다. 또 "모든 배우분들, 스태프분들께 정말 감사드립니다. 좋은 분들과 함께했기에 더 잊을 수 없는 작품이 될 것 같아요. 때로는 얄밉기도 했겠지만 그럼에도 '초이'를 예쁘게 봐주시고 응원해 주신 시청자분들께도 진심으로 감사합니다!"라고 '최애의 사원'을 함께한 모든 이에게 감사 인사를 밝혔다.'윤초이'라는 역할을 소화한 신유나를 향해 시청자들은 "가끔은 '초이'가 우리가 하고 싶은 말을 시원하게 해줘서 정말 좋았다", "앞으로의 배우 행보도 기대된다" 등 응원을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr