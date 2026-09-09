가수 겸 뮤지컬 배우 조권이 부모의 암 투병과 경제적으로 어려웠던 데뷔 초를 떠올렸다. / 사진=텐아시아 DB

가수 겸 뮤지컬 배우 조권이 부모의 암 투병과 경제적으로 어려웠던 데뷔 초를 떠올렸다./ 사진=유튜브 채널 롤링썬더

가수 겸 뮤지컬 배우 조권이 부모의 암 투병과 경제적으로 어려웠던 데뷔 초를 떠올렸다.8일 공개된 유튜브 콘텐츠 '신여성'에는 조권이 출연해 자신의 연습생 시절부터 데뷔 이후 활동에 관한 이야기를 나눴다.조권은 군 복무 당시 부모가 동시에 암 투병 중이었다고 밝혔다. 그는 "군 복무 당시에 어머니와 아버지가 모두 암 투병을 하고 계셨다. 어머니는 흑색종암으로 발가락을 절단하셨다. 아버지는 직장암이셨고, 현재까지 수술만 4번 하셨다"고 말했다.당시 경제적인 부담도 컸다고 했다. 조권은 "(군입대) 당시에는 돈도 못 벌고, 회사 재계약 얘기가 오갈 때였다. 외동이다 보니 더 힘들었다"고 털어놨다.이 과정에서 배우 김혜수에게 도움을 받았다고 밝혔다. 그는 "당시 김혜수 누나가 이 사실을 알고 있어서, '아프지 말고 건강하게 전역만 했으면 했다' 하면서 많이 도와주셨다"고 말했다. 지난해 활동이 많지 않았던 이유 역시 아버지 간병 때문이었다고 전했다.조권과 김혜수는 2013년 KBS2 드라마 '직장의 신'을 통해 인연을 맺었다. 당시 만 23세였던 조권은 이후에도 김혜수와 인연을 이어왔으며, 김혜수는 조권이 출연하는 뮤지컬 공연장을 찾아 응원하기도 했다.데뷔 초 경제적으로 어려웠던 시절도 회상했다. 조권은 "내가 데뷔할 시기에는 연습생 투자비용이 회수가 돼야 정산되는 시스템이라 3~4년 정도는 거의 돈을 벌지 못했다"고 밝혔다.특히 MBC '세바퀴' 녹화를 마치고 집에 돌아온 어느 날을 떠올렸다. 그는 "'세바퀴' 특집 녹화를 하고 집에 돌아갔는데 엄마가 찬물로 머리를 감고 계시는 걸 봤다. 온수가 끊겼다더라. 그때 정말 돈을 열심히 벌어야지. 방송 고정을 많이 해야겠다고 결심했다"고 말했다. 이후 조권은 '세바퀴', '스타킹', '우리 결혼했어요' 등 여러 예능 프로그램에 출연하며 '깝권'이라는 별명으로 이름을 알렸다.결혼에 대한 생각도 밝혔다. 올해 38세인 조권은 "하고 싶은 마음이 늘 있다. 가정이 있으면 좋겠다는 생각은 한다"며 "장기연애를 했는데 그때는 결혼 마음이 충분히 있었다. 지금 결혼 생각을 안 하는 이유는 그만큼 좋아하는 사람이 없어서다"라고 말했다.그러면서 "결혼 안 하고 멋진 아티스트로 남고 싶다는 마음도 있다"고 덧붙였다. 이어 "연기도 해보고 뮤지컬도 하고, 여러 가지를 해 봤는데 내가 잘하는 걸 했을 때 너무 행복하다. 뮤지컬 '렌트'의 엔젤 역을 하며 15cm 하이힐을 신고 무대 올라갔을 때 영웅이 된 기분이다"고 이야기했다.이 밖에도 조권은 13세부터 오디션을 보러 다녔던 시절과 8년간의 연습생 생활, 2AM 활동 등에 관해서도 이야기했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr