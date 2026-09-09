서수민이 MV 주인공으로 나선다. / 사진=로이킴 ‘스파클’ MV 티저 캡처

서수민이 MV 주인공으로 나선다. / 사진=로이킴 ‘스파클’ MV 티저 캡처

배우 서수민이 가수 로이킴의 신곡 뮤직비디오 주인공으로 나선다.서수민은 로이킴이 참여한 'J-POP REMAKE' 프로젝트의 네 번째 음원 '스파클(Sparkle)' 뮤직비디오에 출연해 피겨스케이팅 선수 차준환과 호흡을 맞춘다.서수민은 앞서 SBS 드라마 '김부장'에서 배우 소지섭의 딸 민지 역을 맡아 얼굴을 알렸다. 이번에는 로이킴의 뮤직비디오 주인공을 맡아 차준환과 청춘 로맨스를 그린다.공개된 티저 영상에는 서점을 배경으로 우연히 만난 서수민과 차준환의 모습이 담겼다. 두 사람은 책 사이로 쪽지를 주고받으며 조금씩 가까워진다. 서수민은 대사 없이 표정과 눈빛으로 상대에게 설렘을 느끼는 모습을 표현했다.영상 후반에는 눈물을 흘리면서 미소 짓는 서수민의 모습도 등장한다. 앞서 차준환과 설렘을 쌓아가던 모습과 다른 분위기가 이어지면서 두 사람의 관계에 어떤 변화가 생긴 것인지 궁금증을 더한다.'스파클'은 국내 아티스트들이 일본 음악을 리메이크하는 'J-POP REMAKE' 프로젝트의 네 번째 음원이다. 애니메이션 영화 '너의 이름은.' OST로 알려진 일본 밴드 RADWIMPS의 곡을 로이킴이 다시 부른다.로이킴의 '스파클' 음원과 서수민, 차준환이 출연한 뮤직비디오는 오는 11일 오후 6시 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr