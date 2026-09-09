9일 오전 서울시 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 LL층 그랜드 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 손예진, 지창욱, 나나와 정지우 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

9일 오전 서울시 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 LL층 그랜드 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 손예진, 지창욱, 나나와 정지우 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

가수 겸 배우 나나가 데뷔 첫 사극에 도전한 소감을 전했다.9일 오전 서울시 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 LL층 그랜드 볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 손예진, 지창욱, 나나와 정지우 감독이 참석했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기다.이날 나나는 첫 사극에 도전한 이유에 대해 "정지우 감독님의 오랜 팬이었다. 작품을 너무나 잘 봤고 굉장히 존경하는 감독님이셨다"며 "감독님이 연출하는 사극 '스캔들'을 어떻게 리메이크할까 하는 궁금증부터 시작됐던 것 같다"고 말했다. 이어 "주어진 역할이 지금까지 배우 생활을 하면서 한 번도 보여드리지 않았던, 제 안에 깊숙이 자리 잡고 있던 큰 부분의 성격을 차지하는 인물이었다"며 "그런 인물을 제 모습 그대로, 있는 그대로 대입해서 표현할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.손예진, 지창욱과의 호흡 역시 출연을 결정한 이유였다. 나나는 "손예진 선배님과 지창욱 선배님과 함께라면 너무 영광이라고 생각했다. 기대감이 커서 작품에 참여하게 됐다"고 덧붙였다.한편 나나는 앞서 자택에 침입한 강도를 직접 제압해 경찰에 넘긴 사실이 알려져 화제를 모았다. 당시 구리경찰서는 특수강도상해 혐의로 30대 남성을 구속했다. 해당 남성은 준비한 사다리를 이용해 베란다로 올라간 뒤 열린 문을 통해 집 안으로 침입한 것으로 알려졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr