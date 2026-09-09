9일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

9일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기 정숙이 랜덤 데이트 후 지친 마음을 털어놓는다.9일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 랜덤 데이트를 마친 33기 솔로남녀들의 달라진 러브라인이 공개된다.이날 숙소로 돌아온 정숙은 이불 위에 그대로 쓰러진다. 잠시 휴식을 취한 그는 제작진과의 인터뷰에서 "너무 지쳤다. 이미 자포자기한 상태"라고 말한다. 이어 정숙은 "아마 저한테 관심 있는 분은 아무도 없을 것"이라며 자신을 향한 호감이 없을 것 같다고 예상한다.반면 옥순은 한 솔로남에게 1대1 대화를 제안받는다. 이후 옥순은 "조금 설렜다"며 웃고, 이를 지켜보던 영숙과 영자, 순자는 창가에 모여 두 사람의 대화에 관심을 보인다.현숙과 영자는 서로 다른 연애관을 밝힌다. 현숙은 "호감도 7에서 10까지 확 끌어올리는 건 스파크라고 생각한다. 불타는 스파크"라고 말한다. 영자는 "저는 0 아니면 10"이라고 답한다. 이를 지켜본 송해나는 "다들 확신이 많이 안 드는 것 같다"고 말한다.이후 제작진은 7시간 전 진행된 솔로남들의 데이트 선택 결과를 공개한다. 자신의 차례가 된 광수는 솔로녀들을 향해 가던 중 멈춰 서서 "잠깐만, 누구였지?"라고 말해 이목을 끈다. 데프콘, 이이경, 송해나는 광수가 자신이 선택한 상대를 기억하지 못하는 듯한 모습을 보이자 당황한 반응을 보였다고.광수는 이후 한 솔로녀에게 "저도 4일 차부터는 좀 정해야 되지 않을까 싶었다"며 속마음을 묻는다. 또 다른 솔로녀에게도 호감을 표현하고, 이를 본 데프콘은 "이 사람 바람둥이다. 카사노바"라며 웃는다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr